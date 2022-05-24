«Тампа» в шестой раз за восемь сезонов сыграет в серии за выход в финал Кубка Стэнли

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала победу над «Флоридой Пантерз» в четвёртом матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги со счётом 2:0.



Хоккеисты «молний» оказались сильнее в серии (4-0) и вышли в финал Восточной конференции. За последние восемь сезонов НХЛ «Тампа» в шестой раз сыграет в серии за выход в финал Кубка Стэнли.



Ранее «Лайтнинг» доходили до этой стадии в 2015, 2016, 2018, 2020 (финал Восточной конференции) и 2021 (полуфинал без деления на конференции) году.



В 2015, 2020 и 2021 году «Тампа» сумела выйти в финал Кубка Стэнли, а в 2016 и 2018 году уступила на стадии 1/2 финала.



«Лайтнинг» стали первым финалистом Восточной конференции. Во второй паре победителя определяют между собой «Каролина Харрикейнз» и «Нью-Йорк Рейнджерс» (2-1).