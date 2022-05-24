Россиянин просто невероятен в ключевых играх. Именно поэтому «Тампа» всухую проходит чемпиона регулярки и идёт за третьим кубком подряд.

Лучший на планете! У Василевского 49 сейвов и рекорд НХЛ, им восхищались даже соперники

Положение «Флориды» перед четвёртым матчем серии с «Тампой» было ужасающим. «Пантеры» уступали 0-3, игру без права на ошибку им надо было проводить в гостях, а в соперниках — опытный, не насытившийся трофеями коллектив с чемпионской психологией, в воротах которого играет какое-то божество.

У «Флориды» же — лучшей команды регулярки с самой грозной атакой — не получалось почти ничего. Ни созидание, ни реализация, ни большинство. Всё выглядело неказисто, особенно на фоне тех комбинаций, которые рисовали Кучеров и Ко. Ну а лидеры «пантер» — рекордсмен Юбердо, умница Барков, палач «Вашингтона» Вераге, опытнейший Жиру и другие — оглушительно проваливали серию, неминуемо приближая себе отпуск.

И ведь вроде бы «Флорида» делала всё правильно, обрушив на соперника ещё бóльшую бросковую активность, чем в предыдущих матчах. 49 раз игроки «Пантерз» заставляли Василевского вступать в игру, но российский голкипер справился вообще со всеми угрозами, снова заставив заслуженно восхищаться собой. «Василевский невероятен в это время года. «Флорида» в шоке», — отметил один из журналистов в «Твиттере», и как с ним не согласиться?

Василевский снова выиграл решающую игру в серии — десятую подряд, начиная с плей-офф-2020. И не просто выиграл, а опять засушил соперника (в шестой раз из последних семи решающих матчей!), превзошёл достижения Осгуда и Бенедикта и установил новый рекорд НХЛ.

Новость по теме Андрей Василевский установил рекорд НХЛ по количеству сухих матчей в решающих играх серии

В целом только Марк-Андре Флёри превосходит Василевского по количеству побед в играх, которые заканчивали серии — 16 против 12. При этом у действующего обладателя «Везины» отрицательный баланс побед и поражений (16-21), у Андрея положительный (12-9), а ещё ему всего лишь 27 лет. И в этом юном для вратаря возрасте Василевский уже третий европейский голкипер за всю историю НХЛ по количеству побед в матчах Кубка Стэнли. Андрей выиграл 57-й матч, сравнявшись с Тууккой Раском, впереди только Лундквист (61 победа) и Гашек (65). Нетрудно посчитать, что в случае завоевания «Тампой» очередного Кубка Стэнли этим летом Василевский сравняется с великим чехом.

Василевский, конечно, стал главным героем четвёртого матча серии, его признали первой звездой, но и полевые игроки «Тампы» сделали свою работу очень хорошо. Уже во втором периоде они дважды за две минуты огорчили Сергея Бобровского, но оба взятия ворот были отменены после челленджей тренерского штаба «Пантерз» — сначала из-за выхода шайбы за пределы площадки, а потом из-за паса рукой.

Так арбитры «отобрали» голевой пас у Михаила Сергачёва и гол у Никиты Кучерова — ему рукой после вбрасывания откинул шайбу хитрец Чирелли.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании Sportsnet.

Легитимные шайбы пришли только в третьем периоде. На 47-й минуте Бобровский не слишком удачно среагировал на дальний бросок Богосяна, а Марун на пятачке сделал всё, чтобы окончательно смутить российского вратаря, который в результате сам завёз снаряд за линию.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

По такой игре эта шайба стала приговором для «пантер». Конечно, они пытались как-то спасти матч и серию, но куда там, когда против тебя обороняет преимущество такая команда с таким вратарём. Кстати, даже гол в пустые ворота за 23 секунды до сирены пришёл после очередного сейвища от Василевского.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

2:0 в матче, 4-0 в серии. «Тампа» наглядно показала «Флориде», в чём разница между чемпионом регулярки и чемпионом истинным, и прошла в финал Восточной конференции, где сыграет либо с «Каролиной», либо с «Рейнджерс». «Пантерам» же после игры оставалось только признавать мощь «молний» и восхищаться Василевским на рукопожатии.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании Sportsnet.

Впрочем, будущее «Флориды» всё равно выглядит перспективно. Посмотрим, чего добьётся команда в следующем сезоне.