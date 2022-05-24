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Гендиректор «Амура» прокомментировал назначение Епанчинцева на должность главного тренера

Гендиректор «Амура» прокомментировал назначение Епанчинцева на должность главного тренера
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Генеральный директор хабаровского «Амура» Роман Крамарь прокомментировал назначение Вадима Епанчинцева на пост главного тренера клуба.

«С Вадимом Сергеевичем у нас состоялась очень продуктивная встреча в Москве, общались несколько часов. Понравился его настрой, понимание наших задач и те цели, которые он перед собой ставит.

Кроме того, у Вадима Сергеевича есть опыт победителя как в качестве игрока, так и тренера. Собственно, поэтому и остановились на его кандидатуре, согласовали условия и рады приветствовать его в нашем клубе.

На начальном этапе штабу Вадима Сергеевича будет очень нужна поддержка как от всех сотрудников клуба (это мы гарантируем), так и со стороны болельщиков. Ну а дальше всё уже будет зависеть от него. Удачи!» — написал Крамарь в своём телеграм-канале.

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