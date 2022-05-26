Стали известны полуфинальные пары на чемпионате мира по хоккею 2022 года

Сегодня, 26 мая, в Хельсинки и Тампере (Финляндия) состоялись четвертьфинальные матчи чемпионата мира 2022 года по хоккею.
Сборная Чехии одержала уверенную победу над командой Германии со счётом 4:1. Канада сумела переиграть Швецию со счётом 4:3, уступая по ходу встречи (0:3), сумев забросить решающую шайбу в овертайме.
Сборная Финляндии одержала волевую победу над Словакией – 4:2, уступая после первого периода со счётом 1:2. Сборная США оказалась сильнее команды Швейцарии (3:0). Отметим, что швейцарцы потерпели первое поражение на турнире, одержав семь побед в семи матчах на групповом этапе.
В полуфиналах сыграют следующие пары:
14:20 мск, Тампере, «Нокиа-Арена», Финляндия — США;
18:20 мск, Тампере, «Нокиа-Арена», Канада — Чехия.
Отметим, что встречи состоятся в субботу, 28 мая. Финал и матч за третье место пройдут в воскресенье, 29 мая.
- 26 мая 2022
-
23:45
-
23:16
-
22:51
-
22:44
-
22:42
-
22:35
-
22:07
-
21:34
-
21:16
-
21:02
-
20:55
-
20:50
-
20:40
-
20:31
-
20:23
-
20:07
-
19:57
-
19:43
-
19:37
-
19:19
-
19:03
-
18:52
-
18:39
-
17:57
-
17:51
-
17:23
-
16:51
-
16:30
-
15:58
-
15:37
-
14:45
-
14:30
-
14:23
-
13:58
-
13:43