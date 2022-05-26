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Стали известны полуфинальные пары на чемпионате мира по хоккею 2022 года

Стали известны полуфинальные пары на чемпионате мира по хоккею 2022 года
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Сегодня, 26 мая, в Хельсинки и Тампере (Финляндия) состоялись четвертьфинальные матчи чемпионата мира 2022 года по хоккею.

Сборная Чехии одержала уверенную победу над командой Германии со счётом 4:1. Канада сумела переиграть Швецию со счётом 4:3, уступая по ходу встречи (0:3), сумев забросить решающую шайбу в овертайме.

Сборная Финляндии одержала волевую победу над Словакией – 4:2, уступая после первого периода со счётом 1:2. Сборная США оказалась сильнее команды Швейцарии (3:0). Отметим, что швейцарцы потерпели первое поражение на турнире, одержав семь побед в семи матчах на групповом этапе.

В полуфиналах сыграют следующие пары:

14:20 мск, Тампере, «Нокиа-Арена», Финляндия — США;
18:20 мск, Тампере, «Нокиа-Арена», Канада — Чехия.

Отметим, что встречи состоятся в субботу, 28 мая. Финал и матч за третье место пройдут в воскресенье, 29 мая.

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