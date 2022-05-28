Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ilta Sanomat: видимо, ИИХФ позволит России вернуться в топ-дивизион ЧМ после снятия бана

Ilta Sanomat: видимо, ИИХФ позволит России вернуться в топ-дивизион ЧМ после снятия бана
Комментарии

Финское издание Ilta Sanomat сообщает, что в ИИХФ намекнули, что планируют вернуть Россию и Беларусь в топ-дивизион чемпионата мира, когда снимут отстранение с этих стран.

«Тардиф сказал, что, когда Россия и Беларусь вернутся на международную арену, в систему чемпионатов мира будут внесены специальные изменения. В этом году на чемпионате мира сыграли Франция и Австрия из первого дивизиона. Чтобы вернуть две сборные куда-то, кроме нижнего уровня, необходима модификация всей системы.

«Я пока не знаю, что будет. Может, на ЧМ добавятся две страны или никто не вылетит», – сказал Тардиф.

Судя по тому, что говорилось на пресс-конференции ИИХФ, обеим странам позволят вернуться сразу в топ-дивизион, на высший уровень, однако Тардиф не сказал об этом прямо», – пишет Ilta-Sanomat.

Новость по теме
Россия может попасть в первый дивизион ЧМ по хоккею, когда ИИХФ снимет с неё отстранение
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022