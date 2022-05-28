Ilta Sanomat: видимо, ИИХФ позволит России вернуться в топ-дивизион ЧМ после снятия бана

Финское издание Ilta Sanomat сообщает, что в ИИХФ намекнули, что планируют вернуть Россию и Беларусь в топ-дивизион чемпионата мира, когда снимут отстранение с этих стран.
«Тардиф сказал, что, когда Россия и Беларусь вернутся на международную арену, в систему чемпионатов мира будут внесены специальные изменения. В этом году на чемпионате мира сыграли Франция и Австрия из первого дивизиона. Чтобы вернуть две сборные куда-то, кроме нижнего уровня, необходима модификация всей системы.
«Я пока не знаю, что будет. Может, на ЧМ добавятся две страны или никто не вылетит», – сказал Тардиф.
Судя по тому, что говорилось на пресс-конференции ИИХФ, обеим странам позволят вернуться сразу в топ-дивизион, на высший уровень, однако Тардиф не сказал об этом прямо», – пишет Ilta-Sanomat.
- 28 мая 2022
-
17:16
-
17:11
-
16:57
-
16:53
-
16:47
-
16:40
-
16:32
-
16:23
-
16:05
-
15:45
-
15:34
-
15:15
-
14:51
-
14:32
-
14:15
-
13:47
-
13:38
-
13:18
-
12:59
-
12:37
-
12:10
-
11:45
-
11:20
-
11:00
-
10:30
-
10:05
-
09:40
-
09:19
-
09:04
-
08:39
-
08:13
-
07:42
-
06:22
-
06:05
-
05:45