Ilta Sanomat: видимо, ИИХФ позволит России вернуться в топ-дивизион ЧМ после снятия бана

Финское издание Ilta Sanomat сообщает, что в ИИХФ намекнули, что планируют вернуть Россию и Беларусь в топ-дивизион чемпионата мира, когда снимут отстранение с этих стран.

«Тардиф сказал, что, когда Россия и Беларусь вернутся на международную арену, в систему чемпионатов мира будут внесены специальные изменения. В этом году на чемпионате мира сыграли Франция и Австрия из первого дивизиона. Чтобы вернуть две сборные куда-то, кроме нижнего уровня, необходима модификация всей системы.

«Я пока не знаю, что будет. Может, на ЧМ добавятся две страны или никто не вылетит», – сказал Тардиф.

Судя по тому, что говорилось на пресс-конференции ИИХФ, обеим странам позволят вернуться сразу в топ-дивизион, на высший уровень, однако Тардиф не сказал об этом прямо», – пишет Ilta-Sanomat.