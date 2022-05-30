Видеообзор финала чемпионата мира по хоккею — 2022 между Финляндией и Канадой

В Тампере (Финляндия) на стадионе «Нокиа-Арена» состоялся финальный матч чемпионата мира по хоккею 2022 года, в котором сыграли сборные Канады и Финляндии. Встреча закончилась победой финской команды в овертайме со счётом 4:3 (0:0, 0:1, 3:2, 1:0). Таким образом, сборная Финляндии выиграла домашний чемпионат мира.

Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

На 25-й минуте Дилан Козенс, реализовав большинство, вывел канадцев вперёд. На 45-й минуте Микаэль Гранлунд забил в ситуации «пять на три» и сравнял счёт. На 46-й минуте он оформил дубль и вывел финнов вперёд. На 55-й минуте Йоэль Армиа с передачи Юхо Ламмикко в третий раз поразил ворота Канады. На 58-й минуте Зак Уайтклауд отыграл один гол. Через 48 секунд Макс Комтуа сравнял счёт. Оба гола были забиты, когда канадцы заменили вратаря на шестого полевого игрока. Победный гол на 67-й минуте забил Сакари Маннинен.