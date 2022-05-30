«До сих пор общаемся». Фильппула вспомнил, как Дацюк поздравил его с победой на Олимпиаде

Капитан сборной Финляндии Валттери Фильппула, который вошёл в Тройной золотой клуб, вспомнил, как российский форвард Павел Дацюк, с которым они вместе выступали за «Детройт Ред Уингз», поздравил его с победой на Олимпиаде-2022.

«Он написал мне после Олимпиады, просто поздравил меня с победой. Мы до сих пор общаемся с ним, я был рад получить от него поздравление.



Победа на чемпионате мира? Это невероятно, мне повезло быть частью этой команды. Это делает меня счастливым», – цитирует Фильппулу ТАСС.

Фильппула стал первым в истории финским хоккеистом, которому покорилось это достижение. Он выиграл в составе сборной чемпионат мира 2022 года и Олимпийские игры в Пекине (Китай). В 2008 году он выиграл Кубок Стэнли в составе «Детройт Ред Уингз».