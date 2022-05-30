The Athletic: «Миннесота» хочет получить пик 1-го раунда и топ-проспекта за форварда Фиалу

«Миннесота Уайлд» рассматривает варианты обмена нападающего Кевина Фиалы, сообщает The Athletic.
Отмечается, что 25-летний хоккеист, находящийся в статусе ограниченно свободного агента, может быть обменян на выбор в первом раунде драфта и топ-проспекта. «Миннесота» хочет расстаться с Фиалой из-за проблем с потолком зарплат. Хоккеист хочет увеличить зарплату по новому контракту, по завершившемуся соглашению он получал $ 5,1 млн в год.
В число претендентов на Фиалу входят «Оттава Сенаторз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Филадельфия Флайерз», «Нью-Йорк Айлендерс», «Анахайм Дакс» и «Лос-Анджелес Кингз».
В регулярном сезоне НХЛ-2021/2022 форвард провёл 82 матча, набрав 85 (33+52) баллов. В плей-офф швейцарец сыграл в шести встречах, отдав три результативные передачи.
- 30 мая 2022
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