Шестёркин совершил роскошный сейв после броска Терявяйнена. Видео

В эти минуты в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» проходит решающий, седьмой матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 2:0 в пользу гостей. В одном из моментов российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин совершил яркий сейв после броска Теуво Терявяйнена.

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В нынешнем сезоне Шестёркин принял участие в 15 матчах в плей-офф НХЛ, в которых пропустил 38 голов.

На данный момент счёт в серии 3-3.

Напомним, в первом раунде «Каролина» обыграла «Бостон Брюинз», а «Рейнджерс» одержал победу в противостоянии с «Питтсбург Пингвинз».