«Каролина» — «Рейнджерс», 7-й матч. Игорь Шестёркин снимет проклятие

31 мая состоится седьмой матч 1/4 финала плей-офф НХЛ «Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Рейнджерс». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Харрикейнз» в основное время можно с коэффициентом 2.21, успех «Рейнджерс» доступен в букмекерских конторах за 3.10.

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Коэффициенты букмекеров на 7-й матч плей-офф НХЛ «Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 31 мая 2022 года

Букмекеры не уверены, что седьмой матч плей-офф НХЛ «Каролина» — «Рейнджерс» 31 мая будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 2.32, тотал меньше 5.5 гола — за 1.75. Заключить пари на гол в первые 10 минут можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.81. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.35.

«Каролина» — «Рейнджерс»: анализ и прогноз на 7-й матч 1/4 финала Кубка Стэнли (31.05.2022)

На 31 мая в Национальной хоккейной лиге запланирован седьмой матч серии между «Каролиной» и «Рейнджерс». Он пройдёт на льду «Пи-Эн-Си-Арены» в городе Роли, счёт пока равный — 3-3. Противостояние оказалось затяжным и весьма непростым для соперников. Впереди самая важная игра, обещает быть жарко.

Соперники в серии пользовались правилом «в гостях хорошо, а дома лучше». Почему-то выигрывали только на своих площадках, а на выезде все матчи проводили скверно. В какой-то степени поначалу везло «Каролине», которая дважды дома обыграла «Рейнджерс» (2:1 ОТ и 2:0). Создала себе серьёзное преимущество.

Где покажут решающий матч серии «Каролина» — «Рейнджерс».

Судя по всему, расслабилась и тут же растеряла его в двух выездных матчах в Нью-Йорке. Правда, стоит сказать, что на выезде команды забрасывали тоже очень мало. «Каролина» имеет всего четыре шайбы, а «Рейнджерс» — три. Зато дома после разошлись, забрасывали исправно и достаточно. Шестой матч — тому подтверждение. «Рейнджерс» выиграли со счётом 5:2.

«Каролине» не помогла даже смена вратаря. Пётр Кочетков сменил Антти Раанту после трёх пропущенных шайб. Однако это не остановило атаку «рейнджеров». Прикончил интригу Артемий Панарин, который наконец прервал безголевую серию из пяти матчей. На его счету 10 баллов в 13 играх плей-офф. Весьма неплохо. Впрочем, не только он сумел отличиться.

Игорь Шестёркин отдал две голевые передачи за матч, а всего у него три балла в этом плей-офф! Больше, чем у Каапо Какко (второй номер драфта 2019 года). Плюс россиянин успел получить две минуты штрафа, хотя винить в том эпизоде его не стоит. Соперник оказался не самым габаритным. К слову, это могло быть и тактическое решение. Нужно было дать отдохнуть команде, ведь её прижали к воротам в тот момент.

Вратарь Шестёркин рассказал, как отдал две голевые передачи в матче с «Каролиной».

«Каролина» в текущем плей-офф на выезде пока вообще не радует, проиграла все шесть встреч. Зато дома идёт без поражений уже семь встреч кряду. Для «Рейнджерс» это второй раунд с седьмым матчем, причём второй раз они оказываются в роли догоняющих. Не напрашивается ли тенденция?

С одной стороны, Игорь Шестёркин тянет команду. С другой стороны, и нападение включается в нужное время и показывает слаженную игру. Что в целом и требуется в плей-офф. Как раз после шестой встречи Артемий Панарин раскрыл секрет, как победить «Каролину» на её льду. Всего лишь нужно сыграть собранно и уверенно, как это было в шестом матче. Думается, подопечным Жерара Галлана это по силам.

«Каролина» в прошлом раунде также провела семь матчей, а потому преимущества в свежести не получит. Выделить фаворита тут сложно. Оба клуба играют здорово, но лишь на своём льду, хотя, думается, «рейнджеры» вполне могут снова проявить характер и исправить устоявшееся правило серии.

Понятно, за счёт чего «Каролина» обыгрывает оппонентов на своём льду. Преимущество в сменах открывает колоссальные возможности перед тренером. Он сразу может выбирать, кому выходить против оппонента, просто взглянув на площадку. Однако победа в шестом матче наверняка помогла «Рейнджерс» сохранить эмоциональный тонус.

Мы бы в седьмой игре проверили победу «Рейнджерс» с форой (0) за коэффициент 2.37. «Синерубашечники» такое уже проворачивали в прошлом раунде, вполне могут и теперь. А в случае ничейного исхода в основное время, которой здесь тоже весьма вероятен, произойдёт возврат ставки.

«Каролина» — «Рейнджерс»: прогноз и ставка на 7-й матч плей-офф НХЛ 31 мая 2022 года

«Рейнджерс» без особых проблем обыграли оппонента на своём льду в шестой игре, а потому седьмому матчу быть. Правда, он пройдёт в Роли, где «Харрикейнз» чувствуют себя уверенно. Однако у гостей есть грозное оружие в лице Игоря Шестёркина, игра которого достойна похвалы. Кроме того, с характером у «синерубашечников» проблем нет. Они вырвали победу в прошлом раунде, на наш взгляд, сумеют и теперь.

Ставка: победа «Рейнджерс» с форой (0) за 2.37.

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