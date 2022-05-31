Сушинский — о переходе Радулова в «Ак Барс»: и в КХЛ себя покажет, и в НХЛ бы ещё поиграл

Чемпион мира, известный в прошлом нападающий Максим Сушинский прокомментировал информацию о возможном переходе форварда «Даллас Старз» Александра Радулова в казанский «Ак Барс».

«Бывают разные ситуации. Я бы не считал, что Радулов изжил себя в НХЛ: он ещё молодой парень и ему играть. Этот сезон у него не задался в «Далласе», но всё бывает. Он и в КХЛ себя покажет, и в НХЛ бы ещё поиграл. У Александра много мотивации, и у него стержень бойца.



Где-то не получилось забить, но такое бывает. Где-то не поладил с тренером, где-то было недоверие — очень разные бывают ситуации, которые не зависят от игрока. Надо было сменить картинку. Думаю, он ещё покажет, что про него не стоит забывать», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.