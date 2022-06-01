«Металлург» продлил контракт с голкипером Кошечкиным

Магнитогорский «Металлург» продлил контракт с голкипером Василием Кошечкиным, сообщает официальный сайт КХЛ. Соглашение с вратарём рассчитано на один сезон.
Напомним, 39-летний Кошечкин вошёл в тройку претендентов на приз лучшему вратарю прошедшего сезона Континентальной хоккейной лиги. Российский голкипер стал первым вратарём в истории отечественных чемпионатов, проведшим 100 матчей «на ноль». В серии с московским ЦСКА Кошечкин установил рекорд продолжительности сухой серии для финала – 156.34.
Кошечкин стал лучшим вратарём в пятый раз по итогам раунда плей-офф, он одержал три победы в семи матчах. По его воротам было нанесено 212 бросков, из которых он отразил 93,4%. Коэффициент надёжности составил 1,98. Кошечкин сыграл два матча «на ноль». Он стал первым вратарём, пять раз признававшимся лучшим по итогам раунда плей-офф.
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