Защитник «Каролины» Гардинер, пропустивший весь сезон из-за травмы, готов вернуться на лёд

Защитник «Каролины Харрикейнз» Джейк Гардинер готов вернуться на лёд после двух операций.



Как сообщает генеральный менеджер «ураганов» Дон Уодделл, 31-летний хоккеист допущен к возвращению к тренировкам на льду по медицинским показаниям. Гардинер полностью пропустил нынешний сезон из-за операций на бедре и спине, проведённых осенью 2021 года.



Он был помещён в список травмированных, его зарплата в размере $ 4,05 млн не учитывалась в платёжной ведомости клуба.



В сезоне-2020/2021 31-летний Гардинер принял участие в 26 матчах регулярного чемпионата НХЛ, сумев набрать в них восемь (0+8) баллов при общей полезности «-1». Также защитник сыграл в одной встрече плей-офф, не отметившись результативными действиями.