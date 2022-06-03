Голкипер «Колорадо» прокомментировал вторую подряд победу над «Эдмонтоном»

Вратарь «Колорадо Эвеланш» Павел Францоуз дал комментарий после матча относительно второй подряд победы над «Эдмонтон Ойлерз» в финале Запада плей-офф НХЛ.

«Это неописуемое чувство. Сложно объяснить, но такие эмоции ты не получаешь каждый день. Эта была очень особенная ночь для нашей команды. Мы одержали эту победу благодаря усилиям всей команды. Мне особенно понравилось, когда болельщики гнали нас вперёд», — приводит слова Павла пресс-служба клуба.

В Денвере на стадионе «Болл-Арена» завершился второй матч финала Западной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 4:0.

На данный момент счёт в серии в пользу «Колорадо» – 2-0.



Напомним, в предыдущем раунде «Колорадо» выбил из турнира «Сент-Луис Блюз», а «Эдмонтон» обыграл «Калгари Флэймз».



Регулярный чемпионат НХЛ «Колорадо» завершил на первом месте Западной конференции, записав в свой актив 119 очков. «Эдмонтон», в свою очередь, финишировал на пятом месте турнирного зачёта, набрав 104 очка.