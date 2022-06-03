Болельщики «Колорадо» скандируют прозвище бывшего вратаря «Трактора». Видео

Чешский голкипер «Колорадо Эвеланш» Павел Францоуз провёл матч с «Эдмонтон Ойлерз» «на ноль», отразив 24 броска. Трибуны на стадионе «Болл-Арена» в Денвере ярко отреагировали на игру вратаря.

«Фрэнки! Фрэнки! Фрэнки!» — кричали болельщики прозвище Францоуза.

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Отметим, что с 2015 по 2018 год чешский вратарь выступал в КХЛ за челябинский «Трактор».

Это второй сухой матч Францоуза в плей-офф НХЛ за «Колорадо». Данная цифра помогла ему подняться на второе место в истории клуба по этому показателю. Первое место у Патрика Руа, в копилке которого 18 матчей «на ноль» в плей-офф Национальной хоккейной лиги.



Напомним, в предыдущем раунде «Колорадо» выбил из турнира «Сент-Луис Блюз», а «Эдмонтон» обыграл «Калгари Флэймз».



Регулярный чемпионат НХЛ «Колорадо» завершил на первом месте Западной конференции, записав в свой актив 119 очков. «Эдмонтон», в свою очередь, финишировал на пятом месте, набрав 104 очка.