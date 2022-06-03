Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Болельщики «Колорадо» скандируют прозвище бывшего вратаря «Трактора». Видео

Болельщики «Колорадо» скандируют прозвище бывшего вратаря «Трактора». Видео
Комментарии

Чешский голкипер «Колорадо Эвеланш» Павел Францоуз провёл матч с «Эдмонтон Ойлерз» «на ноль», отразив 24 броска. Трибуны на стадионе «Болл-Арена» в Денвере ярко отреагировали на игру вратаря.

«Фрэнки! Фрэнки! Фрэнки!» — кричали болельщики прозвище Францоуза.

Посмотреть видео можно в официальном русскоязычном телеграм-канале НХЛ. Права на видео принадлежат ООО «Яндекс».

Отметим, что с 2015 по 2018 год чешский вратарь выступал в КХЛ за челябинский «Трактор».

Это второй сухой матч Францоуза в плей-офф НХЛ за «Колорадо». Данная цифра помогла ему подняться на второе место в истории клуба по этому показателю. Первое место у Патрика Руа, в копилке которого 18 матчей «на ноль» в плей-офф Национальной хоккейной лиги.

Напомним, в предыдущем раунде «Колорадо» выбил из турнира «Сент-Луис Блюз», а «Эдмонтон» обыграл «Калгари Флэймз».

Регулярный чемпионат НХЛ «Колорадо» завершил на первом месте Западной конференции, записав в свой актив 119 очков. «Эдмонтон», в свою очередь, финишировал на пятом месте, набрав 104 очка.

Сказка Макдэвида близится к концу? Его «Эдмонтон» «засушил» бывший вратарь «Трактора» Сказка Макдэвида близится к концу? Его «Эдмонтон» «засушил» бывший вратарь «Трактора»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022