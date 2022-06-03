Сказка Макдэвида близится к концу? Его «Эдмонтон» «засушил» бывший вратарь «Трактора»

«Нефтяники» не смогли пробить Павла Францоуза, который до этого сыграл всего лишь шесть матчей в плей-офф НХЛ.

В стартовом матче серии «Колорадо» и «Эдмонтон» прошлись по грани сумасшествия: к изумлению денверской публики они совместными усилиями забросили 14 шайб.

Повторить собственные подвиги двое суток спустя соперникам не удалось. В первом периоде новой игры защитники действовали куда более эффективно, чем нападающие. Начало встречи обозначилось двумя микродуэлями между Конором Макдэвидом и Кейлом Макаром. Обе остались за представителем «Колорадо».

Ближе к середине отрезка к Макдэвиду в нападении подключились и партнёры. Драйзайтль, Нёрс, Сеси – в один момент «нефтяники» резко увеличили бросковую активность. Избранная тактика соответствовала исходным данным: на вторую игру не смог выйти основной вратарь «Колорадо» Дарси Кемпер, а заменил его гораздо менее искушённый Павел Францоуз. Присутствие скромного чеха в рамке «Колорадо» могло добавить «Ойлерз» оптимизма, но вскоре от любых его признаков пришлось избавиться. Сначала бывший вратарь «Трактора», игравший седьмой матч плей-офф НХЛ в карьере, действовал безукоризненно, а затем его одноклубники перехватили инициативу, и поработать пришлось уже Майку Смиту.

Поначалу 40-летний вратарь справлялся с угрозами издевательски легко. Однажды он продемонстрировал не только мастерство, но и фантазию – отразил шайбу головой.

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Всего же за первые 20 минут на долю Смита выпало 15 бросков. Особенно напряжённой оказалась концовка: «Эдмонтон» заработал три удаления в интервале трёх с половиной минут. Однако супербригада большинства «Колорадо» проявила себя ужасно: в расстановке 5х3 Маккинон и Ко сподобились лишь на одну острую комбинацию.

Под самый занавес периода заскучавший Француоз вернул свою фамилию на уста комментаторов. Павел внезапно выкатился в правый круг вбрасывания и выполнил не самую точную передачу в среднюю зону. Там шайбу подхватил Сеси, который тут же выполнил бросок. Француоз сделал сэйв, не успев при этом вернуться в ворота.

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Старания чешского голкипера оказались напрасными: через пять минут после старта второго периода его фортель вытеснила череда других событий. На табло 25:01, и Арттури Лехконен открывает счёт с подправления. 25:45 – Джош Мэнсон сильным броском под правую штангу огорчает Смита во второй раз. И наконец, 26:55 – Назем Кадри с Микко Рантаненом эффективно разыгрывают выход два в одного.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Возвращение из нокдауна заняло у «Эдмонтона» больше 10 минут. За это время «нефтяники» могли пропустить ещё столько же и лишь в завершении периода расправили плечи. Два удаления «лавин» дали возможность Макдэвиду сказать своё слово, но канадец промолчал.

В третьей двадцатиминутке «Эвеланш» были значительно ближе к тому, чтобы увеличить отрыв в счёте, чем «Ойлерз» к тому, чтобы его сократить. В то же время самый яркий эпизод отрезка случился не на льду, а на его границе со скамьёй запасных. На экваторе периода нападающий «Эдмонтона» Джош Арчибальд провёл силовой приём против Боуэна Байрэма. В результате защитник «Колорадо» перегнулся через лавку соперника. Сидевший там Зак Кассиан отобрал у Байрэма клюшку и направился на другую скамью – штрафников.

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Позднее «нефтяники» отметились неспортивным поведением ещё раз. Эвандер Кейн схватил двухминутное наказание за грубость в отношении Макара. На этот раз «лавины» прощать оппонентов не стали: Маккинон воспользовался численным преимуществом и неожиданной потерей Смита – вратарь доигрывал смену, лишившись ловушки.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

4:0 в матче и 2-0 в серии – «Колорадо» остаётся два шага до финала НХЛ. Судя по второй игре серии с «Эдмонтоном», «лавины» готовы преодолеть это расстояние в кратчайшие сроки. А вот у «Ойлерз» проблемы: когда Макдэвид не включает режим бога, его команда не претендует на победу. Сказка канадского суперфорварда близится к концу.