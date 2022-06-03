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Эвандер Кейн ироничным жестом раскритиковал поведение игроков «Колорадо». Видео

Эвандер Кейн ироничным жестом раскритиковал поведение игроков «Колорадо». Видео
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Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Эвандер Кейн иронично отреагировал на поведение игроков «Колорадо Эвеланш» во втором матче финала Западной конференции плей-офф НХЛ — 2022.

Форвард «нефтяников», повернувшись к скамейке «лавин», что-то сказал соперникам, соединив руки в кулаки и потерев рядом с лицом. Так он показал жест, означающий плач и обычно адресующийся соперникам в качестве иронии по отношению к неспортивному поведению.

Видео момента можно посмотреть в официальном русскоязычном телеграм-канале НХЛ.

Напомним, в ночь со 2 на 3 июня в Денвере на стадионе «Болл-Арена» завершился второй матч финала Западной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 4:0. На данный момент счёт в серии в пользу «Колорадо» — 2-0.

В предыдущем раунде «Колорадо» выбил из турнира «Сент-Луис Блюз», а «Эдмонтон» обыграл «Калгари Флэймз».

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