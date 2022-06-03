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Коннор Макдэвид мощным силовым приёмом «вынес» форварда «Колорадо» под овации партнёров

Коннор Макдэвид мощным силовым приёмом «вынес» форварда «Колорадо» под овации партнёров
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Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид во втором матче финала Западной конференции плей-офф НХЛ — 2022 мощным силовым приёмом «вынес» форварда «Колорадо Эвеланш» Эндрю Кольяно.

Канадец сделал это прямо у собственной скамейки запасных, получив порцию оваций от партнёров по команде.

Видео момента можно посмотреть в официальном русскоязычном телеграм-канале НХЛ.

Напомним, в ночь со 2 на 3 июня в Денвере на стадионе «Болл-Арена» завершился второй матч финала Западной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 4:0. На данный момент счёт в серии в пользу «Колорадо» — 2-0.

В предыдущем раунде «Колорадо» выбил из турнира «Сент-Луис Блюз», а «Эдмонтон» обыграл «Калгари Флэймз».

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