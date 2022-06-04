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Нападающий «Рейнджерс»: Шести — это Шести, он всегда спасёт команду

Нападающий «Рейнджерс»: Шести — это Шести, он всегда спасёт команду
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Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» К'Андре Миллер высказался об игре российского голкипера команды Игоря Шестёркина во втором матче финала Восточной конференции плей-офф НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:2, 2-0 в серии).

«Не могу себе представить, сколько раз люди говорили хорошие вещи об Игоре, выручавшем нас к этому моменту в течение всего года. Шестёркин нереален. Ты видишь это в каждом матче — количество сейвов в хайлайтах. Очевидно, мы очень ему доверяем и пытаемся позволить ему делать своё дело. Мы стараемся ограничивать шансы соперников, блокировать броски и всякие мелочи, но Шести — это Шести, и он всегда спасёт команду», — приводит слова Миллера официальный сайт НХЛ.

Напомним, эта победа стала 10-й в серии плей-офф для Шестёркина, при этом ему понадобилось наименьшее количество матчей в истории клуба для достижения этой отметки. В прошедшем матче Шестёркин отразил 29 бросков из 31. В среднем он отражает 92,9% бросков, пропуская 2,64 шайбы за игру.

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