«В России воспринимают как битву за власть». Аналитик — о встрече Шестёркина с Василевским

Канадский экс-голкипер и хоккейный аналитик Стивен Валикетт высказался о противостоянии российских голкиперов Игоря Шестёркина и Андрея Василевского в финале Восточной конференции между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг».
«В России сейчас очень много говорят об этом. Там это воспринимается как битва за власть. И многие люди считают, что Игорь может забрать корону.
Кому же больше будет симпатизировать следующее поколение российских вратарей: Шестёркину или Василевскому? Я думаю, что очень многое будет зависеть от развязки этой серии. Я могу представить, что Игорь знает, насколько его соперничество с Василевским является важным в России. Васи тоже это понимает. Игорь пока находится в статусе аутсайдера, но старается убрать своего соперника с трона.
Вообще-то я не вижу большого сходства между Шестёркиным и Василевским. Правда, не вижу. Не вижу общего ни в технике, ни в каких-то структурных элементах», — приводит слова Валикетта The Athletic.
- 3 июня 2022
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