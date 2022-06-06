Кучеров повторил достижение Гретцки и Ягра в плей-офф НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров в третьем матче финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2) забил гол и сделал две результативные передачи.

Для россиянина этот матч стал 20-м в карьере в плей-офф НХЛ, в котором он набирал минимум три очка. Кучеров стал шестым игроком в истории НХЛ, которому покорилось это достижение. Ранее это удавалось Уэйну Гретцки (59 матчей), Марку Мессье (30 матчей), Яри Курри (28 матчей), Денису Савару (21 матч) и Яромиру Ягру (20 матчей).

На данный момент счёт в серии 2-1 в пользу «Рейнджерс». Следующий матч между командами состоится 8 июня в Тампе на стадионе «Амали-Арена». Начало матча запланировано на 3:00 мск.