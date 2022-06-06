«Торпедо» подписало контракт с японским форвардом

Нижегородское «Торпедо» заключила контракты с тремя хоккеистами. Нападающий Алексей Сергеев и сын главного тренера команды Игоря Ларионова – Игорь Ларионов-младший подписали с клубом пробные соглашения, а японский форвард Ю Сато – двусторонний контракт на один год. Об этом сообщает официальный сайт КХЛ.

Отметим, что Ю Сато в детстве занимался в школе московских «Крыльев Советов».



В сезоне-2017/2018 хоккеист выступал на чемпионате России до 16 лет за «Крылья», после чего уехал в Финляндию и играл за три разных возраста в клубе «Киекко-Вантаа». Затем нападающий выступал за «Квебек Ремпартс» в QMJHL и «Линкольн Старз» в USHL. Также на его счету девять игр за молодёжную сборную Японии.

Алексей Сергеев провёл сезон-2021/2022 в чемпионате Украины, а также пересекался с Ю Сато в «Квебек Ремпартс». Игорь Ларионов-младший играл в системе «СКА-Невы», а завершал прошлый сезон в шведском клубе «Мора».