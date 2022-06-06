Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Торпедо» подписало контракт с японским форвардом

«Торпедо» подписало контракт с японским форвардом
Комментарии

Нижегородское «Торпедо» заключила контракты с тремя хоккеистами. Нападающий Алексей Сергеев и сын главного тренера команды Игоря ЛарионоваИгорь Ларионов-младший подписали с клубом пробные соглашения, а японский форвард Ю Сато – двусторонний контракт на один год. Об этом сообщает официальный сайт КХЛ.

Отметим, что Ю Сато в детстве занимался в школе московских «Крыльев Советов».

В сезоне-2017/2018 хоккеист выступал на чемпионате России до 16 лет за «Крылья», после чего уехал в Финляндию и играл за три разных возраста в клубе «Киекко-Вантаа». Затем нападающий выступал за «Квебек Ремпартс» в QMJHL и «Линкольн Старз» в USHL. Также на его счету девять игр за молодёжную сборную Японии.

Алексей Сергеев провёл сезон-2021/2022 в чемпионате Украины, а также пересекался с Ю Сато в «Квебек Ремпартс». Игорь Ларионов-младший играл в системе «СКА-Невы», а завершал прошлый сезон в шведском клубе «Мора».

В КХЛ может появиться клуб из Японии. В какой хоккей там играют? В КХЛ может появиться клуб из Японии. В какой хоккей там играют?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022