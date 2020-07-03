В КХЛ может появиться клуб из Японии. В какой хоккей там играют?

Нужен ли в КХЛ клуб из Японии

Совсем недавно президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов поделился мнением о возможном расширении лиги за счёт вступления в неё иностранных клубов.

«Европейский рынок, конечно, наиболее интересен, но и азиатский нельзя забывать. Мы давно работаем в этом ключе, интересны многие страны – Франция, Швеция, Германия, Великобритания, Корея, Япония. Мы работаем во всех этих направлениях», — сказал Морозов.

Швеция и Германия – хоккейные страны, о которых знают все. Местные лиги пользуются популярностью у болельщиков, их уровень не сильно уступает КХЛ. Франция, Великобритания и Корея только недавно засветились в верхних хоккейных эшелонах, но про них уже достаточно написано и рассказано. А вот про хоккей в стране восходящего солнца знает далеко не каждый хоккейный любитель.

В целом спорт в Японии очень популярен, не зря страна получила право на проведение Олимпиады в этом году. Так что же собой представляет хоккей в Японии?

История возникновения: канадское начало и советский след

Местная федерация хоккея была основана в 1929 году командами Токио, Васэда и Томакомай, с 1930 она стала членом Международной федерации хоккея с шайбой (IIHF). В период с 1946 по 1951 год японцы были исключены из IIHF.

Хоккей изобрели не в Японии, сюда его завезли иностранцы в начале ХХ века. До 70-х годов этот вид спорта развивался по североамериканскому вектору, в стране выступало немало канадцев. Затем японский спортивные чиновники решили обратиться за помощью к советским специалистам.

Со сборной страны работал М. Карпов, в клубные истории свои имена вписали В. Старшинов, Ю. Ляпкин, В. Шадрин, Валерий Белоусов, Н. Шорин, Ю. Федоров, Х. Балдерис, И. Гимаев, С. Шепелев. Японские хоккеисты начали регулярно встречаться с командами из Сибири и Дальнего Востока. В 1984 году Японская хоккейная федерация приняла решение не разрешать иностранцам выступать в составе клубов, но тренировать команды иностранные специалисты могли.

Хоккей в Японии сегодня: рост популярности и достижения женской сборной

Хоккей в Стране восходящего солнца существует на протяжении почти 100 лет. Местная мужская взрослая сборная выступает в группе В первого дивизиона (24-е место в мировом рейтинге). А вот женская сборная занимает 6-е место в рейтинге, опережая таких хоккейных гигантов, как Швеция и Чехия.

Фото: Linnea Rheborg/Getty Images

По данным IIHF, в стране насчитывается 167 катков (из них 117 крытых). В Японии зарегистрировано почти 19 тыс. хоккеистов, это на уровне Франции и Германии. Хоккей далеко не самый популярный вид спорта в Японии. Он уступает таким командным видам, как бейсбол, футбол, баскетбол и регби. Однако в последние годы наблюдается устойчивый рост популярности у хоккея с шайбой.

Японский архипелаг растянулся на тысячи километров, он располагается в разных климатических зонах. Хоккей получил наибольшее распространение на севере страны, а именно на острове Хоккайдо. Средняя температура зимой здесь ниже нуля, в отличии от остальной страны. Это поспособствовало развитию зимних видов спорта на этом острове. Хоккеистов можно встретить и в других частях страны, например, в Токио и окрестностях, но 90% игроков сборной странны – уроженцы Хоккайдо.

Япония и НХЛ: телефонный справочник и единственный японец в НХЛ

Япония является ведущей хоккейной державой в восточной Азии, но за всю историю в НХЛ засветился только один японец. Им стал вратарь «Кингз» Ютака Фукуфуджи, который сыграл всего 4 матча в сильнейшей лиге планеты в сезоне-2006/2007. Сейчас ему 37 лет, он выступает на родине за «Никко Айсбакс».

Но многим любителям хоккея запомнился другой случай из истории НХЛ, связанный с Японией. В 1974 году на драфте НХЛ под 183 общим номером был выбран японец Таро Цусимото. Через несколько лет выяснилось, что такого игрока не существует. Генеральный менеджер «Баффало» Панч Имлах просто его выдумал, взяв фамилию из телефонного справочника. Некоторые болельщики «Баффало» носят джерси с фамилией Цусимото на спине, а сам клуб несколько лет назад выпустил коллекционную карточку с этим «хоккеистом». Вот такой забавный случай.

Фото: Кадр из видеосюжета TSN «The Man who never was»

Среди нынешних игроков НХЛ есть два видных хоккеиста с японскими корнями – Кайлер Ямамото и Ник Сузуки. Оба были выбраны в первом раунде драфта 2017 года, обоих ждет прекрасное будущее в НХЛ. Недавно завершил карьеру Девин Сетогучи, который наполовину японец. Его кузин Джордан Кавагути сейчас учится в университете Северной Дакоты и успешно выступает в NCAA.

Не только японцы ходили в гости к НХЛ, но и лига приезжала в Японию. «Питтсбург» и «Нэшвилл» (2000), «Сан-Хосе» и «Калгари» (1998), «Анахайм» и «Ванкувер» (1997) гостили в Сайтаме и Токио.

Фото: Claus Andersen/Getty Images

Потенциал Японии в КХЛ: это второй «Куньлунь»?

Скажем сразу – не совсем. Объясняем почему.

Во-первых, хоккейная культура в северных регионах Японии сложилась еще в прошлом веке, история этого вида спорта насыщеннее и интереснее китайской и даже корейской. Здесь много катков и школ, количество зарегистрированных хоккеистов больше, чем в тех же Китае и Корее вместе взятых, а достижения местной женской сборной не могут остаться не замеченными. Япония – ведущая хоккейная держава в Восточной Азии.

Во-вторых, коллективная культура японцев куда сильнее китайской. Мне удалось побывать в Японии в прошлом году и изучить местную культуру и отношение к спорту со стороны населения. По последним соц. опросам, более 80% процентов населения интересуется спортом (и эти цифры растут). К любым проектам, включая спортивные, японцы относятся с трепетом. Они любят все визуализировать, например, у каждого города и организации (даже полиции) есть свой зарегистрированный маскот! Люди любят спорт, особенно бейсбол. Не только в барах, но и в местных горячих источниках и саунах показывают прямые трансляции спортивных соревнований. При должном подходе к делу, клуб КХЛ в теории может заинтересовать жителей Хоккайдо, где хоккей получил наиболее широкое распространение. Главное, чтобы клубом управляли местные менеджеры, которые знакомы с особенностями Японии. Здесь живут и работают очень ответственные люди, это касается и болельщиков. Все же помнят, как японские болельщики наводили порядок после матчей на ЧМ-2018 по футболу?

Несмотря на высокое развитие хоккея относительно других стран региона, уровень местных хоккеистов недотягивает до уровня КХЛ. Есть талантливые ребята в американских лигах, кто-то неплохо выступает в Азиатской лиге, но этого недостаточно. Если в КХЛ и появится клуб из Японии, то как минимум наполовину он будет состоять из иностранцев. Уровень безопасности в Японии очень высок, для американцев и европейцев эта страна будет привлекательней Китая и большинства городов России.

Длинные перелёты? Если лига собирается оставлять в своем составе дальневосточные клубы и «Куньлунь», то еще одна команда не станет лишней. Тем более что перелёт между Владивостоком и Саппоро занимает всего 1 час. Да и для профессионалов, которые летают на чартерах, это не такая уж и большая проблема.

Нужен ли японский клуб в КХЛ?

Если лига собирается оставлять Дальний Восток в КХЛ, то почему бы и нет? В Японии есть хоккейные традиции, в отличии от того же Китая, а местные проявляют большой интерес к спорту.

Овечкин и Кросби поедут на Олимпиаду? В НХЛ согласны. Дело за МОК Игроки НХЛ выступят на двух следующих Олимпиадах, если будет принято новое коллективное соглашение. А МОК оплатит страховку игрокам.

Этот проект однозначно получится круче, чем «Куньлунь».