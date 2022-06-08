«80% понятия о нём не имеют». Иржи Гудлер недоволен исполкомом Чешской федерации хоккея

Бывший нападающий сборной Чехии и обладатель Кубка Стэнли в составе «Детройт Ред Уингз» Иржи Гудлер поделился мнением о том, что в Чехии празднуют бронзовые медали чемпионата мира по хоккею – 2022.
«Зря ими восхищаются. Нужно отдать должное нескольким парням, выигравшим эти медали для себя и других, но на этом всё. Какой смысл праздновать бронзу? Либо победа, либо ничего. Вы когда-нибудь видели, как кто-то празднует второе место в Кубке Стэнли?
Тем более что наш хоккей от этого ничего не выиграет. Я в этом убеждён. После выборов состав руководства федерации частично изменится, будет новый глава. Но весь исполком, похоже, останется. Это неправильно, в этом нет никакого смысла.
Под рукой у нового хоккейного президента должны быть свои люди, а не унаследованные от кого-то. Особенно при том, что в нынешнем исполкоме минимум людей, которые разбираются в хоккее. Там 80 процентов понятия о нём не имеют», – цитирует Гудлера iSport.cz.
- 8 июня 2022
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