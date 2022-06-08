Купер: Кучеров — уникальный, особенный талант. Вот кто такой Куч

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал игру российского форварда Никиты Кучерова в четвёртом матче финальной серии Восточной конференции Кубка Стэнли.

«Он выиграл «Харт Трофи». Он был потрясающим игроком. У него два перстня Кубка Стэнли. Думаю, что когда команды заходят так далеко, в каждой команде есть игроки такого типа.

Вот кто такой Куч. Он уникальный, особенный талант. Каждый раз, когда вы остаётесь последней командой, есть игрок или, может быть, два, которые нарушают правила игры. Он один из них для нас», – цитирует Купера Sportsnet.

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» завершился четвёртый матч финальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ, в котором «Тампа-Бэй» принимала «Рейнджерс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 4:1. Таким образом, счёт в серии теперь равный – 2-2.