Торторелла: в 2019-м чувствовал, что мы можем проникнуть Кучерову в голову

Бывший главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла рассказал, как его команда пыталась вывести российского форварда Никиту Кучерова во время плей-офф НХЛ 2019 года. Тогда «Тампа» проиграла в первом раунде «Коламбусу». У Никиты, как и у всей команды, всё валилось из рук, и свою злость он выместил на защитнике «Блю Джекетс» Маркусе Нутивааре. За опасный толчок на борт россиянин получил один матч дисквалификации.



«Мы хотели поговорить с Кучеровым. Мы уважали его, вот почему мы это делали. В то время, на мой взгляд, он был гораздо более незрелым. Я чувствовал, что мы можем проникнуть ему в голову. И его дисквалифицировали.

Но я смотрю, как некоторые из этих парней играют сейчас, и не думаю, что теперь его многое отвлекает от его игры. Он невероятно повзрослел. Когда он включается, то становится таким опасным… Его возрождение стало ключевым фактором в возвращении «Тампы». Думаю, что мы проникли ему в голову, и часть нашего плана игры состояла в том, чтобы подтолкнуть его и посмотреть, готов ли он пройти через это.



Тогда мы чувствовали, что они будут играть в одну сторону. Они попытались бы обыграть нас в нападении. Они были настолько хороши… Я не хочу проявлять неуважение к этой команде. Они были действительно очень хороши. Но мы просто сосредоточились на том, чтобы в принципе не давать им лишних поводов. Нашей целью было посмотреть, не станут ли они упрямиться. Та команда «Лайтнинг» в 2019-м была всемирно известна, когда вышла в плей-офф, и я не думаю, что они уважали нас.

Иногда вам приходится с чем-то смириться, и, когда вы это делаете, вы всё ещё можете быть упрямым и не хотеть ничего менять. Они смирились и поняли, что им нужно измениться и играть немного по-другому. Они сменили персонал. Это настоящая заслуга их организации, которая была готова пойти на это и сказать: «Вы знаете, мы должны измениться», – цитирует Тортореллу The Athletic.