Бабаев о том, что права на Ткачёва перейдут «Авангарду»: такой информацией не владею

Известный хоккейный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего «Лос-Анджелес Кингз» Владимира Ткачёва, отреагировал на информацию о том, что права на хоккеиста перейдут от петербургского СКА омскому «Авангарду» в обмен на денежную компенсацию.

«Такой информацией не владею», – сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

В текущем сезоне 26-летний Ткачёв преимущественно выступает в АХЛ за «Онтарио Рейн», за который сыграл в 41 матче регулярного чемпионата и набрал 29 очков: забросил семь шайб и отдал 22 результативные передачи. В плей-офф на его счету пять матчей и шесть очков: два гола и четыре передачи. Также россиянин принял участие в четырёх встречах за «Лос-Анджелес Кингз» в НХЛ, набрав два очка (0+2).