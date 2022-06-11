Менеджмент «Ванкувера» озабочен проблемами в раздевалке и готов к большим обменам

Журналисты Ник Кипреос и Джон Шэннон в подкасте поделились мнением о президенте и генеральном менеджере «Ванкувер Кэнакс» Джиме Рутерфорде.

«Он собирается произвести здесь фурор, он собирается всё изменить. Ему не нравится эта атмосфера в раздевалке. Он собирается всё изменить… В течение шести месяцев всё будет выглядеть по-другому», – сказал Кипреос.

«Рутерфорд знает, что она команда сломана… Две ключевые даты для него – это то, что он может сделать на драфте НХЛ – 2022, который пройдёт 7 июля, с парой своих звёздных игроков, а затем то, что он хочет сделать в организации. Там будет костяк из Хьюза, Демко, Бо, и я не уверен, кого ещё», – добавил Шэннон.

По итогам регулярного чемпионата «Ванкувер» занял десятое место в таблице Западной конференции и не вышел в плей-офф.