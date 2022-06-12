Официальный аккаунт Кубка Стэнли — о «Тампе» в финале: надеемся на третье свидание?

Официальный аккаунт Кубка Стэнли в «Твиттере» прокомментировал выход «Тампа-Бэй Лайтнинг» в финал плей-офф Национальной хоккейной лиги.

«Надеемся на третье свидание? Всё становится серьёзнее, «Тампа»...» — говорится в сообщении.

Напомним, в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» проходил шестой матч финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.



Таким образом, «Тампа» выиграла серию со счётом 4-2 и вышла в финал Кубка Стэнли, где сыграет с «Колорадо Эвеланш». «Молнии» вышли в финал Кубка Стэнли третий год подряд. В прошлом году они выиграли титул, обыграв в финале «Монреаль Канадиенс» (4:1). В сезоне-2019/2020 команда одолела в последнем матче «Даллас Старз» (4:2).