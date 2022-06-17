Кучеров покорил достижение обладателя Кубка Стэнли и легенды «Колорадо» Петера Форсберга

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров покорил достижение двукратного обладателя Кубка Стэнли (1996, 2001) и легенды «Колорадо Эвеланш» Петера Форсберга. Об этом стало известно StatsCentre.

В первом матче финала Кубка Стэнли с «Колорадо» (3:4 ОТ) форвард «молний» отдал результативную передачу, которая стала для него 100-й в карьере в плей-офф НХЛ. Таким образом, Кучеров вошёл в число игроков, которым покорились отметка в 50 голов и 100 ассистов в розыгрышах Кубка Стэнли. На это ему потребовался 131 матч. Как отмечает StatsCentre в «Твиттере», российский нападающий превзошёл достижение Форсберга, которому на достижение подобной отметки потребовалось сыграть 136 встреч.

Отметим, что в истории плей-офф НХЛ лишь троим игрокам удалось забить 50 голов и при этом отдать 100 передач быстрее Кучерова. Это Яри Курри (129), Марк Мессье (126) и Уэйн Гретцки (70).

В текущем плей-офф Кучеров провёл 18 матчей. На его счету 24 (7+17) результативных действия при показателе полезности «+4» и 14 минутах штрафного времени. Всего за карьеру в НХЛ он принял участие в 563 встречах, в них Никита набрал 617 (246+371) очков.