Журналист: Кучеров — один из величайших за всю историю. Статую и место в Зале славы ему

Журналист The Athletic Скотт Уилер на своей странице в «Твиттере» поделился мыслями об игре российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова.
«Он один из величайших за всю историю хоккея. Статуя, поднятие джерси с его номером под своды арены, место в Зале хоккейной славы на первом же голосовании.
Куч не похож на Макдэвида, Кросби или Овечкина, но он настолько же велик, как и каждый активный игрок за пределами этого трио. Для меня он и Малкин — сразу четвёртый и пятый в списке величайших», — говорится в сообщении.
В текущем плей-офф Кучеров провёл 18 матчей. На его счету 24 (7+17) результативных действия при показателе полезности «+4» и 14 минутах штрафного времени. Всего за карьеру в НХЛ он принял участие в 563 встречах, в них Никита набрал 617 (246+371) очков.
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