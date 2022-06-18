Алоиз Гадамчик стал новым президентом федерации хоккея Чехии

Известный в прошлом хоккеист и тренер Алоиз Гадамчик возглавил чешскую федерацию хоккея, сообщается на официальном сайте организации.

Во время выборов Гадамчика поддержал 31 из 62 делегатов. Его ближайший преследователь Иржи Шлегр получил 16 голосов. Ставшего третьим Доминика Гашека поддержали пять представителей.

На посту президента федерации хоккея Чехии Гадамчик заменит Томаша Крала, который подал в отставку в конце мая 2022 года.

В качестве главного тренера Алоиз Гадамчик приводил сборную Чехии к бронзовым медалям на Олимпийских играх-2006 в Турине, к серебру на ЧМ-2006 и к бронзе на ЧМ-2011 и ЧМ-2012.

Напомним, на чемпионате мира-2022 сборная Чехии завоевала бронзовые медали – впервые за последние 10 лет.