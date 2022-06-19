Тренер «Тампы» объяснил, почему не заменил Василевского

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер рассказал, почему принял решение не менять вратаря Андрея Василевского после нескольких пропущенных шайб во втором матче финальной серии с «Колорадо Эвеланш» (0:7).

«Васи (Андрей Василевский – прим. «Чемпионата») даёт нам лучший шанс победить. Он – наш парень, он будет готов через пару дней. Он – лучший вратарь в мире, мы вместе побеждаем и вместе проигрываем. Даже если бы я попробовал его поменять, не думаю, что он ушёл бы со льда. Вот так он соперничает, именно поэтому он лучший», – приводит слова Купера The Athletic.

В первых двух матчах с «Колорадо» Василевский пропустил 11 шайб. За предыдущие 17 игр текущего розыгрыша плей-офф он пропустил 39 шайб.