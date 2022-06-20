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Коновалов: в первую очередь спрашивал у «Локомотива» — я вообще нужен команде?

Коновалов: в первую очередь спрашивал у «Локомотива» — я вообще нужен команде?
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Голкипер московского «Динамо» Илья Коновалов поделился эмоциями от решения «Локомотива» обменять свои права в столичный клуб.

«Когда принял решение о возвращении в Россию, права на меня в КХЛ принадлежали «Локомотиву», и в первую очередь спрашивал у Ярославля, готов ли клуб пойти мне навстречу и нужен ли я вообще команде? Как оказалось, они приняли решение об обмене прав в «Динамо», и у меня не оставалось другого выбора, кроме как подписать контракт с московским клубом.

Хочу сказать большое спасибо «Динамо» за то, что они были готовы дать мне контракт, с большим удовольствием принял новый для себя вызов. При этом никого не удивлю, если скажу, что мне, наверное, как и любому воспитаннику, всегда хочется остаться в родном городе. Это место, где я вырос. В пять лет начал карьеру в детской школе «Локомотива» и в дальнейшем в родном клубе рос и двигался по карьерной лестнице», — сказал Коновалов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полное интервью читайте на «Чемпионате».

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