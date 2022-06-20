«Возвращение в Россию пойдёт мне на пользу». Большое интервью с новой надеждой «Динамо»

В межсезонье московское «Динамо» пережило революционные изменения в составе, в том числе практически полностью обновив вратарскую линию. После рекордных 17 сезонов в родном клубе о завершении игровой карьеры объявил легендарный Александр Ерёменко, тогда как другой воспитанник бело-голубых Иван Бочаров был отпущен из столичной команды на правах свободного агента.

30 апреля 2022 года у Бочарова истёк контракт с московским клубом, и он должен был получить статус ограниченно свободного агента, однако «Динамо» не стало делать квалификационное предложение своему воспитаннику и отпустило его свободным агентом в «Локомотив» в рамках сделки по получению прав на выступавшего в Северной Америке голкипера Илью Коновалова и форварда ярославской команды Павла Кудрявцева.

На момент проведения сделки Илья ещё находился на двухлетнем контракте с клубом НХЛ «Эдмонтон Ойлерз», но решение о возвращении в КХЛ из Северной Америки самим голкипером было уже принято. Сразу после вылета из плей-офф «нефтяники» оформили расторжение соглашения с Коноваловым, после чего вратарь поставил подпись под двухлетним контрактом с «Динамо». Именно с 23-летним Коноваловым руководство, тренерский штаб и болельщики московского клуба теперь связывают основные надежды во вратарской линии. Практически наверняка в новом сезоне воспитанник ярославского «Локомотива» станет первым номером в команде Алексея Кудашова.

В эксклюзивном интервью «Чемпионату» лучший новичок КХЛ сезона-2018/2019 рассказал, с какими эмоциями воспринял решение железнодорожников обменять права на него в «Динамо», объяснил мотивы возвращения в Россию после всего одного сезона, проведённого в Северной Америке, поделился мнением о причинах доминации российских голкиперов в НХЛ и рассказал, в чём заключается главный феномен капитана «Ойлерз» Коннора Макдэвида.

«В первую очередь спрашивал у «Локомотива» – нужен ли я команде?»

— Илья, с какими чувствами восприняли решение родного «Локомотива» обменять права на вас в московское «Динамо»?

— Когда принял решение о возвращении в Россию, права на меня в КХЛ принадлежали «Локомотиву», и в первую очередь спрашивал у Ярославля, готов ли клуб пойти мне навстречу и нужен ли я вообще команде? Как оказалось, они приняли решение об обмене прав в «Динамо», и у меня не оставалось другого выбора, кроме как подписать контракт с московским клубом.

Хочу сказать большое спасибо «Динамо» за то, что они были готовы дать мне контракт, с большим удовольствием принял новый для себя вызов. При этом никого не удивлю, если скажу, что мне, наверное, как и любому воспитаннику, всегда хочется остаться в родном городе. Это место, где я вырос. В пять лет начал карьеру в детской школе «Локомотива», и в дальнейшем в родном клубе рос, и двигался по карьерной лестнице.

— Насколько я понимаю, вы же и сейчас находитесь в Ярославле, а не в Москве?

— Да, всё именно так.

— Как планируете решать бытовой вопрос на новом месте – будете искать квартиру или жить на базе в Новогорске?

— Сначала мы отправляемся на учебно-тренировочный сбор в Нижний Новгород, где мы будем находиться в течение двух недель, после чего «Динамо» примет участие в двух предсезонных турнирах – в Уфе и Москве. И ближе к сентябрю, уже к началу сезона, будем искать квартиру в Москве и потихоньку переезжать.

— Матч с «Локомотивом» в новом сезоне станет принципиальным моментом лично для вас? Вы в воротах «Динамо», Бочаров – напротив в воротах ярославского клуба. Для прессы это точно будет интересная история.

— Конечно, определённая подоплёка здесь присутствует. Нужно не то чтобы отрешиться, но необходимо правильно подготовиться к матчу и сконцентрироваться на своей работе. Затем нужно выиграть матч, обеспечив максимальный результат, который от нас требует руководство клуба. А уже после игры можно поговорить на данную тему и не только.

Иван Бочаров (слева) и Илья Коновалов (справа) Фото: Неелов Ярослав, photo.khl.ru

«Знаком с требованиями Кудашова. Мы найдём с ним общий язык»

— Насколько довольны тем обстоятельством, что в московском клубе воссоединяетесь с Алексеем Кудашовым, который был первым тренером, кто на сборах подтягивал вас к основной команде в «Локомотиве»?

— Действительно, всё так и было. Когда я становился старше, Алексей Николаевич начал привлекать меня к тренировкам с основной командой. В течение нескольких лет я ездил на летние сборы с «Локомотивом», да и в ходе сезона он давал мне шанс работать с главной командой. Несмотря на то что так и не довелось сыграть в Ярославле под его руководством, всё равно хорошо его знаю как главного тренера и знаком с теми требованиями, которые он предъявляет хоккеистам. Думаю, мы найдём с ним общий язык.

— Тот факт, что вместе с вами состав «Динамо» пополнил и Павел Кудрявцев, с которым вы долгое время вместе играли в Ярославле, стал каким-то приятным бонусом?

— У каждого профессионального игрока свой путь и своя дорога. Честно говоря, мы ещё не общались с Павлом на тему того, почему он покинул расположение «Локомотива». Думаю, чуть попозже мы об этом поговорим. Но в целом, разумеется, очень приятно переходить в новый клуб и видеть в нём знакомые лица, с кем ты много поиграл и хорошо общаешься.

— Помимо Кудрявцева, с кем из игроков «Динамо» хорошо знакомы?

— С Егором Зайцевым мы пересекались ещё в детстве, играя по школам, и потом вместе играли за сборные России, хорошо с ним общаемся. С Андреем Мироновым тоже много раз пересекались в сборных, но с ним тесного общения не было. Остальных ребят знаю по фамилиям, но лично с ними не общался. Всё только предстоит.

«Сравнивать вратарей – прерогатива прессы. Моё дело – качественно выполнять свою работу и концентрироваться на игре»

— Очень хорошо помню ваш лучший сезон в карьере (2018/2019), когда вы дважды в течение одного месяца засушили «Динамо» – сначала в Москве, а затем и в Ярославле. Получается, «Динамо» можно назвать счастливым клубом для вас?

— На самом деле, в деталях уже не очень хорошо помню те встречи. Каждая игра складывается по-разному, думаю, что это было не более чем стечение обстоятельств, что так удачно получалось играть именно против «Динамо». В том сезоне у нас был очень хороший коллектив с хорошо выстроенной обороной, каждый игрок в команде выполнял свои функции на льду, а мне оставалось только ловить шайбы.

Иван Муранов и Илья Коновалов Фото: Неелов Ярослав, photo.khl.ru

— Вы приходите в клуб в тот момент, когда к концу подошла карьера великого Ерёменко. Понимаете, что болельщики «Динамо» будут пытаться мерить вашу игру по заданным им стандартам? Да и если судить по недавней презентации, сам клуб возлагает на вас большие надежды.

— Это прерогатива болельщиков и прессы – сравнивать вратарей и выяснять, кто из них лучше, а кто хуже. Моё дело – качественно выполнять свою работу в тренировочном процессе, и приносить пользу, и давать результат непосредственно в матчах. Мне не нужно обращать внимание на эти разговоры, потому что они, как мне кажется, могут помешать моей игре. Буду концентрироваться на работе и выполнять свои функции как в тренировочном процессе, так и в быту.

— В межсезонье «Динамо» наняло нового тренера вратарей – Константина Власова. Знакомы ли с его методикой работой и удалось ли уже пообщаться после его назначения?

— Вратари вообще много общаются между собой, потому что их многое связывает и есть много общих тем для разговоров. Много ребят-вратарей позитивно отзывались о работе Константина Владимировича, и мне уже удалось с ним познакомиться. Разобрали с ним несколько моментов, думаю, у нас всё будет хорошо и получится установить хорошую взаимосвязь.

«Благодарен «Эдмонтону» за возможность, но возвращение в Россию должно пойти мне на пользу»

— Прошлым летом вы заключили контракт с «Эдмонтоном» на два года, но в результате покинули Канаду уже после дебютного сезона. Можете прояснить момент, почему не стали дальше пробиваться в НХЛ в тот момент, когда сейчас в «Ойлерз» едва ли не полностью меняется вратарская бригада – уже покинул команду Коскинен, может закончить карьеру 40-летний Смит, и места в основе вроде как открываются.

— Я провёл в системе «Эдмонтона» полноценный сезон и уже был знаком с требованиями, которые существуют в клубе. Шанса сыграть в НХЛ мне так и не дали. Может быть, где-то и я не лучшим образом сыграл в АХЛ, но в любом случае за этот год я получил огромный опыт для себя и развития карьеры в будущем. Благодарен «Эдмонтону» за предоставленную возможность, но по истечении сезона я принял такое решение, которое должно пойти мне на пользу.

— Сами для себя всё поняли во второй части сезона АХЛ, когда в один момент Скиннер, которого перевели в фарм-клуб из команды НХЛ после выздоровления Смита, просто начал играть практически все матчи подряд?

— На самом деле, на моё решение повлияло множество факторов, но вы правы – это был один из них. Когда ты давно не играешь и у тебя нет чувства игрового ритма, становится очень тяжело входить в игру. От тебя ждут успешного выступления, а ты играешь раз в месяц. Ни один игрок никогда вам не скажет, что такой график – это легко для спортсмена. Когда в АХЛ спускают человека из НХЛ, ему сразу предоставляют много игрового времени и возможностей, вокруг него фактически начинает строиться игра. Очень тяжело проявить себя тем, кто сидит в АХЛ и только ждёт своего шанса.

— Многие россияне, возвращаясь домой после поездки в Америку, сетуют на лицемерное отношение в НХЛ. Мол, в глаза игроку часто говорят, что обязательно будет предоставлен шанс, но время идёт — и ничего не меняется. Вы столкнулись с чем-то подобным или в вашем случае всё было честно?

— Не хочу кого-то обвинять в сложившейся ситуации. Если мне не дали шанса, значит, я неудачно играл. В первую очередь всегда спрашиваю у себя, а достаточно ли я сделал для того, чтобы мне предоставили шанс? Если не дали, значит, не заслужил, и тренерский штаб не видел во мне какой-то перспективы.

Илья Коновалов Фото: Пресс-служба ХК «Динамо» Москва

«Макдэвид – абсолютно адекватный парень, который ни с кем не разговаривает свысока»

— Присутствие в клубе АХЛ «Бейкерсфилд» российского защитника Дмитрия Саморукова помогло в адаптации к другому ритму жизни?

— Безусловно. Дмитрий очень многим помог мне и моей жене, когда она прилетела в Америку. В первую очередь – бытовые вопросы. За океаном очень много отличий от нашего европейского быта. Машина, жилищный вопрос. Мы вместе снимали дом, в котором жили вчетвером. Большая благодарность Диме и Насте за то, что они делали для нас. Также Дима помогал и в хоккейном плане. У меня был не лучший английский язык, и он много моментов переводил для меня. Всё общение проходило через него.

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— Если подводить черту под сезоном, что удалось позитивного вынести для себя из североамериканского опыта?

— В первую очередь удалось расширить свой кругозор, увидеть, как относятся к хоккею за океаном. Хоккей в Канаде – один из топовых видов спорта, к которому приковано большое внимание. Можно было посмотреть, как устроена система детского спорта, как растут и обучаются молодые хоккеисты, как на уровне АХЛ работают с перспективными игроками, как устроен тренировочный процесс в НХЛ. Это полезно знать, потому что, когда ознакомишься с системой подготовки в Северной Америке, какие-то немаловажные детали переносишь уже на себя, и они могут в дальнейшем улучшить мою игру.

Быстрый хоккей на канадских площадках очень сложен для вратаря, но с точки зрения развития для меня получился полезный опыт. Плюс это международный уровень. Там собраны игроки из разных стран – россияне, шведы, чехи, американцы, финны, канадцы – многонациональная лига, где играют перспективные ребята.

— Широко известно, что в Северной Америке при работе с вратарями уделяют огромное внимание игре клюшкой. В этом плане удалось прибавить?

— Честно говоря, тяжело оценивать – удалось прибавить или нет. Да, действительно, в тренировочном процессе очень много работы клюшкой — как на вратарских тренировках, так и в общекомандных упражнениях, где вратарь принимает участие. Где-то голкипер разрушает атаку соперника, где-то сам начинает атаку при выводе шайбы из зоны. Посмотрим, как пойдёт игра в России. Может быть, за сезон ребята здесь тоже добавили в этом компоненте и владеют клюшкой не хуже североамериканских вратарей.

— В чём главный феномен Коннора Макдэвида?

— Спокойный и трудолюбивый парень, абсолютно адекватный, ни с кем не разговаривает свысока. Коннор со всеми ведёт себя на равных – неважно молодой или опытный игрок перед ним, первый день как пришедший в команду или уже проведший в ней под 10 лет. Он уважительно относится и к персоналу.

До тренировки он всегда выходил на вратарские занятия и бросал нам по воротам. В каждом упражнении всегда впахивал на 150%, во время каждого броска выжимал из себя максимум, а после тренировки дополнительно оставался на льду и работал индивидуально над некоторыми вещами. Глядя на такое отношение к работе, понимаешь, почему к нему приковано такое внимание и как люди становятся звёздами. Это такая черновая работа, которая не видна болельщикам и зрителям, которые приходят на хоккей.

— Он лучший игрок мира?

— В НХЛ много звёздных хоккеистов. Не хочу говорить, что он лучший, но точно один из лучших. И очки набирает, и результат команде приносит – с этим тяжело поспорить.

«Василевский – топовый вратарь, но мне ближе Шестёркин»

— В недавнем интервью пресс-службе «Динамо» вы рассказали, что готовы отдать 32-й номер Овечкину, если он вернётся в Россию. А почему изначально выбрали такой номер в своей карьере?

— На самом деле, в детстве я играл под первым номером, и 70-й номер как-то у меня был. Потом уже молодым игроком пришёл на тот момент в МХЛ-Б, а там номера особо не спрашивали, потому что существовала следующая система распределения: первыми выбирает команда КХЛ, затем МХЛ-А, и свободные номера отдаются МХЛ-Б. Это делается для того, чтобы в случае вызова в другую лигу можно было оставаться под своим номером. Тогда и оказалось, что мои номера уже были заняты, и мне достался 32-й номер. Затем я провёл удачный сезон, и номер у меня прижился и до сих пор со мной остаётся.

— Как вам недавняя дуэль Игоря Шестёркина и Андрея Василевского в полуфинале плей-офф НХЛ? Следили ли за ней и кому больше симпатизировали?

— Целиком матчи не смотрел, потому что часовой пояс не позволяет полностью смотреть в прямом эфире. Смотрел только обзоры встреч. Но я видел обоих вратарей вживую – и мне больше нравится Шестёркин. Вася выиграл два Кубка Стэнли кряду и сейчас идёт за третьим – это топовый вратарь, который тащит свою команду к победам. Но чисто по-вратарски мне больше нравится Игорь: стилем игры, тем, как играет позиционно, как читает игру. Он мне ближе по игре. Игорь провёл потрясающий сезон. Безумно рад за него и за то, что у нас в России постоянно растут отличные вратари. Каждый год количество российских голкиперов только возрастает.

«Дверь в НХЛ для себя не закрыл, но сейчас весь мой фокус направлен на «Динамо»

— На ваш взгляд, почему российские голкиперы именно сейчас так активно захватывают североамериканское пространство? К каждом третьем клубе НХЛ есть российский вратарь.

— Во-первых, надо начать с того, что у нас есть квалифицированные тренеры, которые развивают голкиперов с самого детства. Работают с ними и стараются внести свой вклад в их развитие, потому что конкуренция среди вратарей огромная. Все хотят играть, а мест в клубах не сказать, что много – их всего два-три на команду. Из-за конкуренции и трудолюбия вырастают классные профессиональные голкиперы. К тому же важным фактором является количество российских вратарей в НХЛ. Молодые голкиперы смотрят на них как на кумиров и хотят быть такими же и играть в лучшей лиге мира. Они ставят перед собой цель — достичь такого же результата, как и их любимый вратарь. Наверное, у каждого голкипера в детстве был свой кумир, глядя на которого они также старались преуспеть.

— А вашим кумиром кто был в детстве?

— Когда я был маленьким и ходил на хоккей, там играл Егор Подомацкий. Один из лучших вратарей России в свои годы, которые ездил и на Олимпиаду, и выигрывал Кубки в Ярославле. В городе он считается одной из местных легенд. Да и в России многие знают голкипера Подомацкого. На него и равнялся.

— Дверь в НХЛ для себя оставляете открытой или к этой мысли вернётесь уже после исполнения контракта с «Динамо»?

— Если брать всю карьеру в комплексе, то, конечно, дверь для себя ещё не закрыл. Хочется поехать туда ещё раз, уже в осознанном возрасте, с пониманием того, что там меня ждёт. Хоть и не так много сыграл, но за океаном всё равно меня уже знают — и знают, что от меня ждать. Но на данный момент сфокусирован только на «Динамо», здесь у меня подписан двухлетний контракт. Хочу развиваться и приносить результат клубу, в котором я нахожусь. Весь фокус направлен на московский клуб.