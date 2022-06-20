Коновалов: Василевский — топовый вратарь, но мне ближе Шестёркин

Голкипер московского «Динамо» Илья Коновалов ответил на вопрос, кто из российских голкиперов НХЛ ему нравится больше: Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг») или Игорь Шестёркин («Нью-Йорк Рейнджерс»).
«Целиком матчи не смотрел, потому что часовой пояс не позволяет полностью смотреть в прямом эфире. Смотрел только обзоры встреч. Но я видел обоих вратарей вживую – и мне больше нравится Шестёркин. Вася выиграл два Кубка Стэнли кряду и сейчас идёт за третьим – это топовый вратарь, который тащит свою команду к победам. Но чисто по-вратарски лично мне больше нравится Игорь: стилем игры, тем, как играет позиционно, как читает игру. Он мне ближе по игре. Игорь провёл потрясающий сезон.
Безумно рад за него и за то, что у нас в России постоянно растут отличные вратари. Каждый год количество российских голкиперов только возрастает», — сказал Коновалов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.
Полное интервью читайте на «Чемпионате».
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