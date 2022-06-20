«Амур» подписал контракт с Рафаэлем Батыршиным

35-летний защитник Рафаэль Батыршин будет играть в хабаровском «Амуре», сообщает официальный телеграм-канал клуба. Соглашение с хоккеистом рассчитано на один сезон.
«Одной из наших целей в селекционной кампании был поиск опытного игрока, который мог бы стать лидером в раздевалке, проводником идей тренерского штаба и помощником в развитии молодым игрокам. То есть занять ту нишу, в которой очень ярко в прежние годы себя проявили Виталий Атюшов и Александр Фролов.
Мы остановили свой выбор на Рафаэле Батыршине – в его послужном списке два Кубка Гагарина, 13 сезонов в Суперлиге и КХЛ. Сейчас он находится в хорошей физической форме и очень мотивирован», – объяснил подписание генеральный менеджер «Амура» Вадим Покотило.
Батыршин – двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе «Металлурга» (2016) и «Ак Барса» (2018).
В сезоне-2021/2022 защитник провёл шесть матчей за «Рязань» в ВХЛ и отдал две голевые передачи. Всего в КХЛ на его счету 557 игр, в которых он набрал 97 (30+67) очков при показателе полезности «+30».
- 20 июня 2022
-
11:55
-
11:40
-
11:31
-
11:14
-
11:00
-
10:48
-
10:30
-
10:23
-
10:06
-
10:00
-
09:54
-
09:39
-
09:30
-
09:13
-
09:00
-
08:42
-
08:28
-
08:11
-
07:30
-
05:28
-
04:15
-
03:23
-
00:57
- 19 июня 2022
-
23:04
-
22:15
-
21:04
-
19:49
-
19:30
-
18:50
-
18:00
-
17:31
-
17:00
-
16:45
-
16:33
-
16:20