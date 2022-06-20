«Амур» подписал контракт с Рафаэлем Батыршиным

35-летний защитник Рафаэль Батыршин будет играть в хабаровском «Амуре», сообщает официальный телеграм-канал клуба. Соглашение с хоккеистом рассчитано на один сезон.

«Одной из наших целей в селекционной кампании был поиск опытного игрока, который мог бы стать лидером в раздевалке, проводником идей тренерского штаба и помощником в развитии молодым игрокам. То есть занять ту нишу, в которой очень ярко в прежние годы себя проявили Виталий Атюшов и Александр Фролов.

Мы остановили свой выбор на Рафаэле Батыршине – в его послужном списке два Кубка Гагарина, 13 сезонов в Суперлиге и КХЛ. Сейчас он находится в хорошей физической форме и очень мотивирован», – объяснил подписание генеральный менеджер «Амура» Вадим Покотило.

Батыршин – двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе «Металлурга» (2016) и «Ак Барса» (2018).

В сезоне-2021/2022 защитник провёл шесть матчей за «Рязань» в ВХЛ и отдал две голевые передачи. Всего в КХЛ на его счету 557 игр, в которых он набрал 97 (30+67) очков при показателе полезности «+30».