Защитник «Тампы» — о травме Кучерова: это грязная игра

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» проходил третий матч финала Кубка Стэнли, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Колорадо Эвеланш». Победу в игре со счётом 6:2 одержали хозяева, сократив отставание в серии.

После окончания матча защитник хозяев Виктор Хедман высказался о травме Никиты Кучерова.

«Это грязная игра. Посмотрим, случилось ли там что-нибудь серьёзное. Возможно, всё обошлось», — сказал Хедман в интервью после матча.

Напомним, в самой концовке матча российский нападающий хозяев Никита Кучеров получил травму после удара в спину от канадского защитника Девона Тэйвза. Канадец был удалён, а россиянин попытался продолжить игру. После неудачного броска в большинстве ему всё-таки пришлось отправиться в раздевалку.

Счёт в серии стал 2-1 в пользу «Колорадо». Следующая игра между командами состоится 23 июня и начнётся в 3:00 мск.