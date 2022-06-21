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Две передачи Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Колорадо» и сократить отставание в серии

Две передачи Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Колорадо» и сократить отставание в серии
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В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» проходил третий матч финала Кубка Стэнли, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Колорадо Эвеланш». Победу в игре со счётом 6:2 одержали хозяева, сократив отставание в серии.

В составе «Тампы» заброшенными шайбами отметились Энтони Чирелли, Ондржей Палат, Ник Пол, Стивен Стэмкос, Пэт Марун и Кори Перри. Российский нападающий Никита Кучеров записал на свой счёт две результативные передачи.

У «Колорадо» дубль на свой счёт записал Габриэль Ландеског. По два раза ему ассистировали Кейл Макар и Микко Рантанен.

Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу «Колорадо». Следующая игра между командами состоится 23 июня и начнётся в 3:00 мск.

Регулярный чемпионат НХЛ «Тампа» завершила на пятом месте турнирного зачёта, записав в свой актив 110 очков. «Колорадо», в свою очередь, занял первое место в Западной конференции, набрав 119 очков.

НХЛ - плей-офф. Кубок Стэнли. 3-й матч
21 июня 2022, вторник. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
6 : 2
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Ландеског (Рантанен, Макар) – 08:19 (5x4)   1:1 Чирелли (Марун) – 13:03 (5x5)   2:1 Палат (Стэмкос) – 14:54 (5x5)   3:1 Пол (Колтон) – 21:26 (5x5)   3:2 Ландеског (Макар, Рантанен) – 24:43 (5x4)   4:2 Стэмкос (Кучеров, Богосян) – 27:52 (5x5)   5:2 Марун (Кучеров, Хедман) – 31:15 (5x5)   6:2 Перри (Палат, Хедман) – 34:58 (5x4)
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