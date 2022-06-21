«Никакой грязи не увидел». Сушинский — о силовом приёме на Кучерове, повлекшем травму

Чемпион мира, известный в прошлом нападающий и экс-директор «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал травму российского форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова, полученную в третьем матче финала Кубка Стэнли с «Колорадо Эвеланш» (6:2).
«Честно говоря, никакой грязи я там не увидел. Он даже не бил Кучерова, а протаскивал. Просто как-то неудачно у Кучерова нога ушла. Там не было такого удара, в него упёрся и немного подталкивал. Я так понимаю, что-то с тазобедренной случилось.
Кучеров сам напросился после своего силового приёма? Это финал плей-офф. Зачем ему заводить игроков «Колорадо» таким образом? Игроки «Колорадо» и так охотятся: лучший игрок «Тампы».
Пойнта не было, но «Тампа» всё равно играла. «Тампа» — это машина. Понятно, что без Кучерова будет тяжелее. Но у них есть глубина состава. Тут больше, как «Колорадо» себя проявит», — сказал Сушинскй в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 21 июня 2022
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