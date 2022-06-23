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«Колорадо» победил «Тампу» в овертайме, увеличив отрыв в финальной серии плей-офф НХЛ

«Колорадо» победил «Тампу» в овертайме, увеличив отрыв в финальной серии плей-офф НХЛ
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В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» проходил четвёртый матч финала Кубка Стэнли, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Колорадо Эвеланш». Победу в игре со счётом 3:2 одержали гости, увеличив отставание в серии.

За хозяев в основное время на 36-й секунде матча забил Энтони Чирелли, а на 31-й минуте Виктор Хедман. У гостей на 26-й минуте отличился Натан Маккиннон, а на 43-й – Эндрю Кольяно.

В овертайме исход матча решил Назем Кадри.

Таким образом, счёт в серии стал 3-1 в пользу «Колорадо». Следующая игра между командами состоится 25 июня и начнётся в 3:00 мск.

Регулярный чемпионат НХЛ «Тампа» завершила на пятом месте турнирного зачёта, записав в свой актив 110 очков. «Колорадо», в свою очередь, занял первое место в Западной конференции, набрав 119 очков.

НХЛ - плей-офф. Кубок Стэнли. 4-й матч
23 июня 2022, четверг. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
2 : 3
ОТ
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Чирелли (Чернак) – 00:36 (5x5)   1:1 Маккиннон (Рантанен, Макар) – 25:17 (5x4)   2:1 Хедман (Рутта) – 30:42 (5x5)   2:2 Кольяно (Штурм, Хельм) – 42:53 (5x5)   2:3 Кадри (Лехконен, Кемпер) – 72:02 (5x5)
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