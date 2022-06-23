Швед Андре Петерссон вернулся в ХВ71

Бывший нападающий московского «Динамо» Андре Петерссон покинул КХЛ и теперь будет играть в шведском ХВ71, сообщает официальный сайт клуба. Хоккеист подписал с клубом контракт на три года.

Последние восемь лет Петерссон выступал в КХЛ, защищая цвета ХК «Сочи», «Авангарда», «Барыса», «Локомотива» и московского «Динамо». Всего в лиге он отыграл 371 матч и набрал 284 (139+145) очка при показателе полезности «+80».

В ХВ71 форвард начинал свою карьеру на взрослом уровне. В прошлом сезоне клуб играл во второй по силе лиге Швеции, однако смог подняться в Шведскую хоккейную лигу. В нынешнее межсезонье к команде уже присоединились известные по выступлениям в КХЛ вратарь Йони Ортио и нападающие Йоонас Няттинен и Энди Мили.