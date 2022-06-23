Несколько бывших судей НХЛ высказались о правомерности победного гола Кадри «Тампе»

Авторитетное издание The Athletic опросило нескольких бывших судей НХЛ относительно правомерности победного гола нападающего «Колорадо Эвеланш» Назема Кадри в четвёртом матче серии финала Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:2 ОТ).

«Два бывших арбитра НХЛ, с которыми The Athletic связался, просмотрели видео и сказали, что, по их мнению, в этот момент в игре было не было нарушения численного состава как такового. Один из бывших лайнсменов сказал, что, несмотря на то что момент «на тоненького», подобные «рыхлые» смены звеньев происходят постоянно и очень немногие судьи могли бы разрушить такую игру в овертайме. Он также отметил, что у «Лайтнинг» на льду было семь игроков, в том числе два игрока на скамейке запасных — в таком же положении, что и Маккиннон, и игроки, вышедшие вместо них, также повлияли на игру», — говорится в сообщении.