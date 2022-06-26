Фетисов – о Кучерове: сравнение с Овечкиным для него – неблагодарное

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил, что форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров является самым талантливым российским игроком в НХЛ и его неблагодарно сравнивать с нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.
«Кучеров на данный момент — самый талантливый российский игрок НХЛ. Один из лучших хоккеистов мира. Я не удивлюсь, если он станет первым в НХЛ. Его даже не с кем сравнить. Сравнение с Овечкиным для него – неблагодарное. Он первый и лучший. Хочу пожелать ему удачи», – приводит слова Фетисова РБК-Спорт.
Кучеров – двукратный обладатель Кубка Стэнли. Форвард идёт третьим среди россиян по набранным очкам в плей-офф НХЛ, в его активе 154 (52+102) очка. По этому показателю он уступает только Сергею Фёдорову (176 баллов) и Евгению Малкину (180).
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