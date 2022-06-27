Российские игроки становятся обладателями Кубка Стэнли 7 лет подряд

В Тампе на стадионе «Амали-Арена» состоялся шестой матч финала Кубка Стэнли, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимали «Колорадо Эвеланш». Игра завершилась победой гостей со счётом 2:1, в результате чего они в третий раз в своей истории стали обладателями Кубка Стэнли.
Российский форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин впервые в карьере стал обладателем данного титула.
Примечательно, что седьмой сезон подряд российские хоккеисты становятся обладателями Кубка Стэнли.
В 2016 и 2017 году Кубок Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз» выиграл Евгений Малкин. В 2018 году в составе «Вашингтон Кэпиталз» обладателями трофея стали Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов. В 2019 году Кубок Стэнли за «Сент-Луис Блюз» выиграли Иван Барбашёв и Владимир Тарасенко. В 2020 году за «Тампу» обладателями турнира стали Андрей Василевский, Никита Кучеров, Михаил Сергачёв и Александр Волков. В 2021 году «Тампа» снова выиграла Кубок Стэнли со всё теми же россиянами в составе, но уже без Александра Волкова.
- 27 июня 2022
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