Кожевников — о Кубке Стэнли: все сюрпризы, что есть в хоккее, произошли в финале
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников подвёл итоги финала Кубка Стэнли – 2022. «Колорадо Эвеланш» в шестом матче обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:1) и завоевал трофей.
«У «Колорадо» была надежда, они выиграли. Да, мне нравилась игра «Тампы». Но весь финал получился очень хорошим, боевым. Много голов было забито. Все сюрпризы, что есть в хоккее, произошли в этом финале. Это было сражение. Ожидал такой игры. Симпатизировал больше «Тампе», потому что они действовали, как отработанная машина.
Теперь в «Тампе» могут быть перестановки. Там всё время идёт какая-то ротация в НХЛ. Конечно, им хотелось бы сохранить состав. Команда играющая. Приятный стиль», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
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- 27 июня 2022
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