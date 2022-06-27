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Каменский заявил, что «Колорадо» может стать новой доминирующей командой в НХЛ

Каменский заявил, что «Колорадо» может стать новой доминирующей командой в НХЛ
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Обладатель Кубка Стэнли в составе «Колорадо Эвеланш» в сезоне-1995/1996 Валерий Каменский поделился мнением, смогут ли «лавины» стать командой-династией в рамках Национальной хоккейной лиги.

«Колорадо» может стать новой доминирующей командой в НХЛ. У них молодая команда, показывающая высокий уровень хоккея. Будущее именно за такими командами», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, в решающей серии Кубка Стэнли — 2022 «Колорадо» обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 4-2. Этот титул стал третьим в истории для «Эвеланш» (1996, 2001, 2022) и первым с 2001 года. Обладателем Кубка Стэнли в составе «Колорадо» стал российский нападающий Валерий Ничушкин.

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