Гений Сакика и легендарный дедлайн. Как «Колорадо» собирал чемпионскую команду

Пять лет назад Джо Сакик считался худшим генеральным менеджером НХЛ. На главном хоккейном форуме Америки HFBoards подробно расписывали все грехи легенды «Колорадо» в теме обсуждения, которая так и называлась «Сакик — худший генменеджер НХЛ». На тот момент «лавины» были худшей командой НХЛ, закончили сезон-2016/2017 с 22 победами, а фронт-офис команды никак не усиливал костяк вокруг Маккиннона, Дюшейна и Ландескога.

Однако после 2017-го мир видит другого Джо Сакика. За последние пять лет он не допустил ни одной крупной или хотя бы среднего размера ошибки. Половина состава неудачников-2017 покинула команду уже летом того же года и больше в НХЛ так и не играла, а менеджмент терпеливо строил команду по кирпичику. Закономерный итог — сегодняшнее долгожданное чемпионство.

Джо Сакик Фото: Stephen Lovekin/Getty Images

Возможно, такой разворот связан с уходом из команды Патрика Руа осенью 2016-го. Когда дуэт легенд Руа — Сакик летом 2013-го пришёл руководить «Колорадо», легендарный вратарь не только получил пост главного тренера, но и вице-президента по хоккейным операциям — второй по важности пост в спортивном блоке. В своём юниорском «Квебеке» Руа совмещал должности тренера и менеджера — и наверняка Сакик принимал решения по составу «Лавин» не единолично, иначе объяснить такой разворот логически весьма сложно.



Теперь ещё раз вспомним, как «Колорадо» получил всех игроков своего чемпионского состава, игравших в этом плей-офф:

Вратари

Дарси Кемпер — перешёл из «Аризоны» в обмен на пик 1-го раунда и Конора Тимминса

Переходил в Денвер в условиях цейтнота, связанного со срывом переговоров с Филиппом Грубауэром на рынке свободных агентов. Больше вариантов у Сакика особо не было — и он выменял, наверное, самого спорного вратаря-чемпиона за последние 30 лет, который в плей-офф не дотянулся даже до 90% сейвов. Правда, сегодня он спас в самый нужный момент — когда Кучеров не реализовал выгоднейший момент за шесть минут до конца.

Дарси Кемпер Фото: nhl.com/avalanche

Павел Францоуз — перешёл в 2018-м в качестве свободного агента

Перед приходом в «Колорадо» чех провёл отличный плей-офф за Челябинск и великолепно отыграл на Олимпиаде, где даже его игра не помогла затащить его сборную в медали. Несмотря на скромные для нынешней НХЛ и габариты и полностью пропущенный из-за травмы прошлый сезон, выиграл шесть матчей из шести в этом плей-офф.

Защитники

Эрик Джонсон — перешёл из «Сент-Луиса» вместе с Джеем Макклементом и пиком 1-го раунда в обмен на Кевина Шаттенкирка, Криса Стюарта и пик 2-го раунда

Первый номер драфта-2006 — главный долгожитель «Лавин». На тот момент (февраль 2011-го) это был невероятно громкий обмен: Шаттенкирк и Стюарт только начинали карьеры в НХЛ, причём довольно успешно, а их обменяли на уже готового игрока. Нельзя сказать, что EJ провалился в Денвере, Джонсон стал вполне уверенным защитником первых двух пар, но не суперзвездой лиги — частично виноваты травмы, которые украли у защитника достаточно игрового времени.



Самуэль Жирар и Боуэн Байрэм — перешли в результате обмена Мэтта Дюшейна: Жирар из «Нэшвилла», Байрэм выбран под 4-м номером драфта-2019 (пик принадлежал «Оттаве»)

Ещё один обмен-блокбастер, но на этот раз «Колорадо» остался в явном выигрыше после обмена Мэтта Дюшейна. Поменять одного звёздного центра на двух защитников первых двух пар — это очень ловкий трюк (а ведь были и другие активы, которые не доросли до значимых ролей). Правда, «сенаторы» рассчитывали, что их драфт-пик после перехода Дюшейна высоким не будет, но в реальности команда после этого (к удовольствию болельщиков «Колорадо», ждавших ещё одного таланта) развалилась.

Боуэн Байрэм Фото: nhl.com/avalanche

Кейл Макар — выбран на драфте-2017 (1-й раунд, 4-й пик)

Считалось, что судьба жестоко надругалась над «Колорадо», после чудовищного сезона-2017 ещё и лишив их первого выбора на драфте, считавшемся слабейшим за десятилетие. Кем вырос Макар, знают теперь все, но почему вокруг него не было хайпа? Потому что парень на момент драфта выступал в юниорской лиге Альберты, находящейся на втором этаже системы канадских юниорок — после неё можно было идти в программу NCAA. На тот момент Макар не показывал своего уровня на высоком уровне — но в Денвере в него поверили.

Девон Тэйвз — перешёл из «Айлендерс» в обмен на два пика 2-го раунда

26-летний Тэйвз на момент перехода провёл лишь полтора сезона в НХЛ — его хоккейное взросление включало три сезона в студентах и два в АХЛ. Поэтому некоторые болельщики «Авс» чесали затылки: кого же мы это взяли? Оказалось, что взяли идеального партнёра-универсала для убегающего вперёд Макара. За две неполные регулярки в Денвере у Тэйвза нереальные «+81» в полезности.



Джош Мэнсон — перешёл из «Анахайма» в обмен на пик 2-го раунда и Дрю Хеллесона

Каждая команда перед плей-офф ищет габаритного и жёсткого защитника, который бы мог взять на себя самые трудные минуты. Домосед из «Дакс» с хорошим опытом игры в кубковых матчах как раз подходил — в плей-офф он не так часто выходил против лидеров, как Макар, но чаще всех из защитников клуба выходил на вбрасывания в своей зоне и появлялся на льду в минуты финального штурма соперника.



Джек Джонсон — перешёл в качестве свободного агента

Когда-то Джонсон приходил в лигу огромным талантом и попадал в олимпийскую сборную США. Увы, JJ с возрастом лучше не становился — возможно, сыграло роль то, что его ограбили свои же родители. В современной лиге Джонсон казался реликтом, недавно полностью провалился в «Питтсбурге» и «Рейнджерс», поэтому его подписание на пробный контракт в «Колорадо» все восприняли с удивлением. Но Джонсон достойно откатал регулярку в третьей паре, а в нужный момент после травмы Жирара вышел и в плей-офф, выиграв долгожданный кубок.

Нападающие

Габриэль Ландеског — выбран на драфте-2011 (1-й раунд, 2-й пик)

Уже забытый факт: в 2017-м вместе с Дюшейном «Колорадо» мог обменять и своего капитана. Тогда швед ещё не нашёл «химию» с Маккинноном, Ландескогом торговали в поисках молодых игроков для перестройки, и им очень активно интересовался «Бостон». «Лавины» хотели сделать центральной частью сделки уроженца Колорадо Брэндона Карло, но «мишки» не захотели отдавать молодого домоседа. Сам же швед публично заявил, что хочет помочь своей команде выбраться из ямы — и вряд ли пожалел о том, что остался.

Габриэль Ландеског Фото: nhl.com/avalanche

Натан Маккиннон — выбран на драфте-2013 (1-й раунд, 1-й пик)

В свой второй сезон в НХЛ Мак набрал 38 очков. В третий — 52. Даже с учётом локального спада результативности в лиге и того, что он играл в незабивной команде, этого было маловато. Неудивительно: тренеры использовали его на фланге, предпочитая заигрывать в центре Карла Сёдерберга или даже Джона Митчелла. Только после окончательного перевода в центр лига увидела абсолютно доминирующего игрока.



Арттури Лехконен — перешёл из «Монреаля» в обмен на пик 1-го раунда и Джастина Бэррона

После успеха «Тампы» с переходом Блейка Коулмана вся лига чокнулась в поисках схожего по функционалу игрока. Когда у самого Коулмана спросили, кого он видит в качестве второго себя, он отметил как раз финна. Двукратный чемпион не ошибся — более того, вместо ожидаемой позиции в третьей тройке финн занял место в первом звене, забил гол, который вывел «Колорадо» в финал, а потом положил и чемпионскую шайбу. Леген-подожди-подожди-дарно!

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Микко Рантанен — выбран на драфте-2015 (1-й раунд, 10-й пик)

Когда «Колорадо» вошёл в режим «всё на продажу» пять лет назад, неприкасаемыми в команде были только Рантанен и Маккиннон. Финн ни на секунду не давал усомниться в том, что вырастет звездой — уже в 19 лет он стал шестым бомбардиром АХЛ и лучшим новичком лиги, очень быстро вписался в звено к Маккиннону и уже дважды подряд стал лучшим бомбардиром «Лавин» в регулярке.

Микко Рантанен Фото: nhl.com/avalanche

Назем Кадри — перешёл из «Торонто» вместе с Калле Росеном и пиком 3-го раунда в обмен на Тайсона Бэрри, Александра Керфута и пиком 6-го раунда

Второй центр «Колорадо» после Кубка призывал всех хейтеров осуществить контакт их губ с его пятой точкой. Надо сказать, что ненавистники появились у Кадри не просто так — в двух сериях с «Бостоном» он хватал идиотские удаления, которые приводили к его дисквалификациям. В Торонто даже с хорошими сезонами жить непросто — а тут прессинг на Кадри утроился. Впрочем, он прошёл по грани и в новой команде после эпизода с Биннингтоном — но на этот раз умысла в действиях Назема не нашли.

Валерий Ничушкин — пришёл в качестве свободного агента после выкупа контракта «Далласом»

Про Валерия в последние дни сказано уже очень, очень много. Но нельзя не отметить его прогресс за эти годы: уже в первый сезон в «Колорадо» он здорово играл в обороне и попал в десятку голосования «Селке», а сейчас стал и полноценной атакующей угрозой. Для динамичного и габаритного вингера важно было найти свою команду, а не тоскливый «Даллас» Монтгомери. Теперь его зарплата может увеличиться раз в шесть-семь по сравнению с условиями первого контракта с «Колорадо» — он составлял $ 850 тыс.

Логан О’Коннор — пришёл в качестве свободного агента из NCAA

О’Коннор не блистал результативностью и не считался топовым свободным агентом-студентом. Но можно догадаться, как скауты клуба его нашли — он играл в Университете Денвера. При подписании Джо Сакик кратко сказал, что Логан привносит в состав энергию и скорость — как раз то, что требуется от ролевого игрока в нынешнем «Колорадо».



Джей Ти Комфер — перешёл из «Баффало» вместе с Никитой Задоровым, Михаилом Григоренко и пиком 2-го раунда в обмен на Райана О’Райлли и Джейми Макгинна

Из трёх активов, полученных «лавинами» за своего звёздного центра, Комфер казался наименее звёздным — но именно он до сих остаётся в составе клуба, где вырос до полноценного третьего центра. Как и О’Коннор, Комфер — один из основных игроков меньшинства «Колорадо», которое в финале с удовольствием сожрало «Тампу».



Алекс Ньюхук — выбран на драфте-2019 (1-й раунд, 16-й пик)

Любой команде, даже самой укомплектованной, в эпоху потолка зарплат очень нужен молодой парень на контракте новичка, но играющий уже не на $ 925 тыс. Таким в этом году стал Ньюхук, который в плей-офф играл чуть менее важную роль, чем в регулярке, но не выключался. Даже без взгляда на его игру можно понять, какого хоккеиста задрафтовал «Колорадо»: динамичного, с отличным катанием и хорошей подвижностью. Таких мало не бывает.



Даррен Хельм — перешёл в качестве свободного агента

Единственная причина, из-за которой кубку «Лавин» порадуются в Детройте. Хельм всю карьеру провёл в «Ред Уингз», выиграл Кубок в 2008-м, потом забил гол, который вывел клуб в финал-2009, а прошлым летом на ветминимум ушёл к бывшим главным врагам за второй чашкой. Он прекрасно вписался в концепцию этого «Колорадо»: быстрый (даже в свои 35), жёсткий, неудобный, достаточно габаритный. Только с завершением атак были проблемы, но в четвёртом звене «Колорадо» голы уже и требовались.



Нико Штурм — перешёл из «Миннесоты» в обмен на Тайсона Джоста

Чемпионской команде нужна сбалансированность. Кроме скорости, нужны были и габариты — и клуб выменял у «Дикарей» габаритного (191/95) немца, не побоявшись отдать затормозившего в развитии 10-го номера драфта. Штурм голов в плей-офф не забил, но отыграл соответственно своей фамилии, приняв косвенное участие в важнейших шайбах «Колорадо».



Эндрю Кольяно — перешёл из «Сан-Хосе» в обмен на пик 5-го раунда

Игроков типа Коулмэна много не бывает — и за очень терпимую цену в «Колорадо» перешёл суперветеран с опытом 820 матчей подряд без пропусков. Кольяно — идеальный боец для плей-офф, который не был лидером своих команд, но всегда выкладывался на 100% и не жалел себя. Неслучайно он получил Кубок в руки третьим после Ландескога и Эрика Джонсона. Ну а дедлайн «Колорадо» с Кольяно, Мэнсоном и Штурмом — точно один из лучших в истории лиги.

Эндрю Кольяно Фото: nhl.com/avalanche

Николя Обе-Кюбель — перешёл с драфта отказов «Филадельфии»

Руководство «лётчиков» осенью само схватило с драфта отказов столько чекеров, что свои перспективные ребята оказались лишними. Менеджеры надеялись, что НОК никто не заберёт, но у «лавин» осенью была короткая скамейка, и они стащили полезного игрока. Сейчас Обе-Кюбель, конечно, войдёт в историю Человеком, Который Помял Кубок, но он провёл весьма полезную регулярку и достаточно играл в плей-офф, хоть и выпал из состава в финале.

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Андре Бураковски — перешёл из «Вашингтона» в обмен на пики 2-го и 3-го раундов драфта

Талантливый швед так толком и не сделал шага вперёд в «Кэпиталз», и руководство решило его обменять (глядя на нынешние проблемы клуба — возможно, преждевременно). Несмотря на то что Андре начал стабильно набирать очки на новом месте, в плей-офф он играл не очень стабильно, опустился в третье звено, а вскоре после гола в ОТ первого матча финала получил травму, которая вообще выбила его из состава. Несмотря на всё это, свой второй перстень швед точно заслужил.