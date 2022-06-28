Источник: Максим Мамин вернётся из «Флориды» в ЦСКА

Нападающий «Флориды Пантерз» Максим Мамин заключит соглашение на три года с ЦСКА, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на пресс-службу московского клуба.

«Клуб достиг договорённости с Маминым о подписании трёхлетнего контракта», – говорится в сообщении.

27-летний Мамин — воспитанник ЦСКА. Он выступал за «Флориду» с 2017 по 2019 год, в ходе сезона-2018/2019 вернувшись в КХЛ. В сезоне-2020/2021 Мамин принял участие в 55 матчах в регулярном чемпионате за ЦСКА, в которых забросил 15 шайб и отдал 20 результативных передач, суммарно набрав 35 очков. Кроме того, он записал на свой счёт 12 (6+6) баллов в 22 встречах в плей-офф. Летом 2021 года нападающий вернулся во «Флориду». За «пантер» Мамин сыграл 40 матчей в регулярке, набрав 14 (7+7) очков. Кроме того, на его счету ещё четыре матча без результативных действий в плей-офф.