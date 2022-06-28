Источник: Максим Мамин вернётся из «Флориды» в ЦСКА

Нападающий «Флориды Пантерз» Максим Мамин заключит соглашение на три года с ЦСКА, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на пресс-службу московского клуба.
«Клуб достиг договорённости с Маминым о подписании трёхлетнего контракта», – говорится в сообщении.
27-летний Мамин — воспитанник ЦСКА. Он выступал за «Флориду» с 2017 по 2019 год, в ходе сезона-2018/2019 вернувшись в КХЛ. В сезоне-2020/2021 Мамин принял участие в 55 матчах в регулярном чемпионате за ЦСКА, в которых забросил 15 шайб и отдал 20 результативных передач, суммарно набрав 35 очков. Кроме того, он записал на свой счёт 12 (6+6) баллов в 22 встречах в плей-офф. Летом 2021 года нападающий вернулся во «Флориду». За «пантер» Мамин сыграл 40 матчей в регулярке, набрав 14 (7+7) очков. Кроме того, на его счету ещё четыре матча без результативных действий в плей-офф.
- 28 июня 2022
-
23:19
-
22:53
-
22:27
-
21:56
-
21:24
-
20:50
-
20:12
-
20:03
-
19:30
-
19:12
-
18:31
-
18:23
-
17:55
-
17:29
-
16:58
-
16:28
-
15:46
-
15:39
-
15:33
-
14:54
-
14:35
-
14:05
-
14:00
-
13:32
-
13:25
-
13:17
-
12:08
-
11:51
-
11:15
-
11:02
-
10:05
-
09:15
-
09:02
-
08:28
-
07:22