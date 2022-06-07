Денисенко рассказал, что жил у Бобровского в первое время во Флориде

Российский форвард «Флориды Пантерз» Григорий Денисенко рассказал о взаимоотношениях с российскими партнёрами по команде Сергеем Бобровским и Максимом Маминым.



«У Серёги дома вообще месяца два жил, когда шла концовка прошлого сезона в НХЛ. Он мне много в чём помог и продолжает помогать. Как только прилетел летом во Флориду, чтобы обжиться, получше адаптироваться перед началом своего первого лагеря, мне Женя Дадонов говорит: «У меня Серёга спрашивал твой номер». Я удивился, так как Бобровский — звезда, а тут мои контакты узнаёт. Понятно, что я русский парень, но всё равно удивился. Созвонились, Боб позвал к себе на ужин. Познакомился с ним, с Ольгой, его супругой. И в ходе ужина он предложил переехать к ним, пожить первое время, чтобы мне было проще привыкать.



С Максом Маминым тоже подружился, созваниваемся в течение сезона. Когда меня отправили в АХЛ, его потом тоже отправили на пару недель в «Шарлотт». Даже успели сыграть в одной тройке», — приводит слова Денисенко The Bookmaker Ratings.

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